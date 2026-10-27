Čišćenje kamenca, buđi i otpušavanje odvoda može biti naporan posao, ali alkoholno sirće je odličan prirodni pomagač.

Jedan litar košta oko 150 dinara, a za jedno čišćenje potrebno je manje od 100 ml, što je samo 15 dinara.

Pasta za čišćenje

Pomešajte 1/4 šoljice sode bikarbone, jednu kašiku tečnog deterdženta za sudove i sirće dok ne dobijete pastu. Ova pasta je odlična za čišćenje WC šolje, lavaboa, kade i sudopere.

Uklanjanje kamenca

Sirće je efikasno za uklanjanje kamenca, a neće oštetiti površine. Pomešajte 2 kašičice soli i 1 kašiku sirćeta, namažite kamenca i ostavite pola sata, pa oribajte.

Ribanje WC šolje

Sipajte 100 ml alkoholnog sirćeta u WC šolju, ostavite da odstoji nekoliko sati ili preko noći, pa operite četkom i pustite vodu.

Čišćenje odvoda

Pomiješajte 1 šoljicu sode bikarbone i 1 šoljicu sirćeta, ostavite da deluje 20 minuta, pa isperite vrelim vodom.

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