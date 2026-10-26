Strast je važan deo ljubavnog odnosa, ali ponekad intenzivna osećanja mogu da prerastu u nezdravu zaokupljenost partnerom. Psiholog Mark Travers objašnjava da granica između strasti i opsesije ponekad može biti veoma tanka i izdvaja tri obrasca ponašanja na koje bi trebalo obratiti pažnju.

„Iste osobine zbog kojih je neko inspirativna osoba koja se potpuno posvećuje onome do čega mu je stalo mogu, u određenim okolnostima, mogu da prerastu u maniju, nesigurnost i impulsivnost“, navodi Travers.

Prema njegovim rečima, važno je prepoznati kada intenzivna osećanja počnu da narušavaju svakodnevni život, lično blagostanje ili odnos sa partnerom.

1. Zanemaruje svoje hobije i druga interesovanja

Jedan od mogućih znakova opsesivnog ponašanja jeste kada osoba iznenada izgubi interesovanje za aktivnosti koje su je ranije radovale i gotovo svu pažnju usmeri na partnera. To može da se dogodi kada partner prestane da se viđa sa prijateljima, odustane od hobija ili više ne pronalazi zadovoljstvo u aktivnostima koje su mu ranije bile važne.

„Kada se nečiji raspon interesovanja iznenada suzi na samo jednu preokupaciju, to može biti znak opsesivnog ponašanja“, objašnjava psiholog.

Ukoliko takva promena traje i počne da utiče na svakodnevno funkcionisanje, Travers savetuje otvoren razgovor i podsticanje partnera da ponovo pronađe vreme za aktivnosti koje ga ispunjavaju. Ako problem potraje, razgovor sa terapeutom može biti koristan.

2. Neprestano analizira iste reči i postupke

Još jedan znak na koji treba obratiti pažnju jeste kada se partner stalno vraća na iste razgovore, rečenice ili događaje, pokušavajući da pronađe skriveno značenje u svemu što se dogodilo.

Na primer, može iznova analizirati nešto što ste rekli, tražiti dodatna objašnjenja ili neprestano zahtevati potvrdu da je sve u redu. Ponekad se takvo ponašanje ispoljava i kroz stalno vraćanje na stare nesuglasice i teškoće da se oprosti ili nastavi dalje.

„Opsesivne osobe mogu da se fiksiraju na određene postupke ili reči, neprestano ih ponavljajući u mislima i naglas“, navodi Travers.

Kada ovakvo razmišljanje postane učestalo, može da stvori napetost u vezi i oteža rešavanje problema. Zbog toga je važno razgovarati o osećanjima i potrebama, umesto da se partneri iznova vraćaju na iste situacije bez pronalaženja rešenja.

Ako ponavljajuće misli i ponašanja počnu ozbiljno da ometaju svakodnevni život, stručna podrška može pomoći u njihovom razumevanju i prevazilaženju.

3. Zanemaruje san, ishranu i brigu o sebi

Treći znak odnosi se na zapostavljanje sopstvenih potreba. Kada osoba postane previše zaokupljena partnerom ili određenim problemom, može početi da zanemaruje san, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i druge navike važne za zdravlje.

Opsesivne misli mogu da oduzimaju toliko vremena i energije da svakodnevne obaveze i lično blagostanje padnu u drugi plan. Osoba može biti toliko usredsređena na ono što je muči da više ne uspeva da održi uobičajenu rutinu.

„Opsesivne misli ili ponašanja mogu da oduzimaju toliko vremena i energije da lično zdravlje postane manje važno“, ističe Travers za portal Psychology Today.

U takvoj situaciji važno je razgovarati o značaju brige o sebi i pružiti podršku u uspostavljanju zdravijih navika. To podrazumeva dovoljno sna, redovne obroke, fizičku aktivnost i vreme posvećeno interesovanjima koja nemaju veze sa partnerskim odnosom.

Kada strast prestaje da bude zdrava?

Snažna osećanja sama po sebi ne znače da je neko opsesivan. Važno je obratiti pažnju na to da li određeni obrasci ponašanja postaju učestali, narušavaju svakodnevno funkcionisanje i negativno utiču na odnos.

Travers naglašava značaj otvorene komunikacije, razumevanja i spremnosti da se potraži stručna pomoć kada je potrebna. Zdrav partnerski odnos trebalo bi da ostavi prostor za individualnost, lične interese i brigu o sebi, uz međusobno poštovanje i emocionalnu podršku.

Tri navedena znaka nisu dovoljna da se nekome postavi psihološka dijagnoza, ali mogu biti povod za razgovor o tome kako se partner oseća i da li mu je potrebna dodatna podrška.

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