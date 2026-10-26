Izgreban tiganj na kojem se hrana lepi za dno ne mora odmah da završi u kanti. Na internetu kruži kućni trik sa mlekom koji navodno vraća neprianjajuća svojstva posuđu, ali pre nego što ga isprobate, važno je da znate šta zaista može da pomogne, a šta je samo mit.

Može li mleko da obnovi izgreban tiganj?

Kada teflonski tiganj dobije ogrebotine i počne da gubi neprianjajuća svojstva, priprema hrane postaje sve teža. Jaja, palačinke i druga jela mogu da se lepe za dno, čak i kada koristite ulje. Zbog toga mnogi traže jednostavno i jeftino rešenje koje bi produžilo vek trajanja posuđa.

Jedan od trikova koji se širi internetom podrazumeva korišćenje običnog mleka. Prema ovom savetu, mleko se sipa u tiganj, zagreva do ključanja, a zatim ostavlja da se ohladi. Oni koji preporučuju ovu metodu tvrde da se na površini stvara tanak sloj koji pomaže da hrana lakše klizi po tiganju.

Objašnjenje se povezuje sa kazeinom, proteinom iz mleka koji menja svoja svojstva pod uticajem toplote i može da formira naslage. Ipak, to ne znači da mleko može da popravi oštećeni teflonski premaz.

Ali ne postoje pouzdani dokazi da trik sa mlekom obnavlja izgreban tiganj. Naslage koje nastaju zagrevanjem mleka ne mogu da zamene fabrički zaštitni sloj niti da vrate posuđu njegova prvobitna neprianjajuća svojstva. Zato ovaj postupak ne treba posmatrati kao pouzdano rešenje za oštećen tiganj.

Šta uraditi kada se hrana lepi za tiganj?

Ako se hrana lepi za dno tiganja, prvi korak je da proverite da li je površina dobro očišćena. Ostaci masnoće i zagorele hrane mogu dodatno da otežaju pripremu obroka, pa pravilno održavanje može da napravi razliku.

Evo nekoliko saveta koji mogu da pomognu da sačuvate tiganj u dobrom stanju:

Koristite blag deterdžent i mekan sunđer. Izbegavajte abrazivna sredstva i grube žice koje mogu da oštete zaštitni sloj.

Izbegavajte abrazivna sredstva i grube žice koje mogu da oštete zaštitni sloj. Izbegavajte metalni pribor. Za mešanje i okretanje hrane birajte drveni, silikonski ili plastični pribor namenjen kuvanju.

Za mešanje i okretanje hrane birajte drveni, silikonski ili plastični pribor namenjen kuvanju. Kuvajte na umerenoj temperaturi. Prekomerno zagrevanje može da ošteti neprianjajući premaz, zato pratite uputstva proizvođača.

Prekomerno zagrevanje može da ošteti neprianjajući premaz, zato pratite uputstva proizvođača. Pažljivo odlažite posuđe. Ako slažete tiganj u drugi, postavite zaštitnu podlogu između njih kako biste smanjili trenje i rizik od novih ogrebotina.

Ove navike neće popraviti već oštećen premaz, ali mogu da pomognu da se postojeća oštećenja ne pogoršavaju i da tiganj duže zadrži svoja svojstva.

Kada je vreme da zamenite teflonski tiganj?

Sitne ogrebotine ne znače uvek da tiganj mora odmah da se zameni, ali stanje premaza treba pažljivo pratiti. Ako se zaštitni sloj vidljivo ljušti, odvaja u komadićima ili je metalna podloga izložena, najbolje je da tiganj zamenite.

Kada je premaz ozbiljno oštećen, ni mleko ni drugi kućni trikovi ne mogu da ga obnove. U takvoj situaciji kupovina novog tiganja bezbednije je i praktičnije rešenje nego pokušaj popravke.

Iako je primamljivo poverovati da jedna namirnica iz frižidera može da spase staro posuđe, važno je razlikovati internet savete od metoda čija je efikasnost potvrđena. Pravilno održavanje može da produži vek trajanja tiganja, ali oštećeni fabrički premaz ne može se obnoviti jednostavnim kućnim postupkom.

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