Istuširate se, ogledalo se zamagli, pločice ostanu mokre, a peškiri se satima ne suše. Ako vaše kupatilo nema prozor, dobro znate koliko vlaga ume da bude uporna. A kada se pojave crne tačkice na fugama ili plafonu, problem je već ozbiljniji. Ipak, postoji nekoliko načina da kupatilo ostane suvo i sveže, čak i bez prirodnog provetravanja.

Mnogi odmah nakon tuširanja širom otvore vrata kupatila, misleći da su tako rešili problem. Međutim, ako vlažan vazduh nema kuda da izađe, samo će se proširiti po ostatku stana.

Sedam načina da se rešite viška vlage

1. Proverite ventilator. Ako ga imate, uključite ga tokom tuširanja i ostavite da radi još dvadesetak minuta nakon završetka. Važno je da zaista odvodi vazduh kroz ispravan ventilacioni kanal.

2. Očistite ventilacionu rešetku. Prašina i naslage mogu da oslabe protok vazduha. Ako se para dugo zadržava i posle čišćenja, proveru ventilacije prepustite majstoru ili upravniku zgrade.

3. Obratite pažnju na vrata. Ventilacija teže radi ako u kupatilo ne može da uđe vazduh. Mali prostor ispod vrata ili odgovarajuća ventilaciona rešetka mogu da pomognu.

4. Skinite vodu sa pločica. Ovo je jednostavna navika koja pravi veliku razliku. Posle tuširanja gumenim brisačem uklonite vodu sa zidova tuš-kabine. Manje vode na pločicama znači i manje vlage koja isparava.

5. Ne pravite saunu svaki put kada se tuširate. Previše vrela voda i dugo tuširanje stvaraju više pare. Nešto kraće tuširanje mlakom vodom može da smanji kondenzaciju.

6. Ne ostavljajte mokre peškire u kupatilu. Ako nemate dobru ventilaciju, sušite ih u prostoriji sa boljim protokom vazduha. Isto važi i za mokru prostirku.

7. Razmislite o odvlaživaču. Ako vlaga uprkos svemu ostaje visoka, odvlaživač može da pomogne. Koristite ga dalje od prskanja vode i prema bezbednosnim uputstvima. Mali higrometar pokazaće vam koliko je vazduh zaista vlažan.

Kada otvorena vrata nisu dovoljna?

Ako imate prozor u hodniku ili susednoj prostoriji, njegovo otvaranje može da pomogne da vlažan vazduh izađe napolje.

Ipak, najvažnije je da kupatilo ima ispravnu ventilaciju. Otvorena vrata, brisanje pločica i odvlaživač mogu da olakšaju problem, ali ne mogu potpuno da zamene odvođenje vlažnog vazduha.

A ako se buđ stalno vraća na istom mestu, proverite i da li negde postoji curenje vode.

Jer nije poenta samo da kupatilo lepo miriše posle čišćenja, već da se vlaga ne zadržava dovoljno dugo da napravi štetu.