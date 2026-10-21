U svetu modernih veza stalno se pojavljuju novi izrazi za ponašanja koja mogu da zakomplikuju ljubavne odnose. Nakon „ghostinga“, „breadcrumbinga“ i „love bombinga“, sve više pažnje privlači i „frankensteining“.

Frankenštajning je pokušaj da partnera promenimo i oblikujemo prema sopstvenoj zamisli idealne osobe.

Bračni i porodični terapeut Sara Sloun upozorava da ovakvo ponašanje može ozbiljno da naruši odnos, a da ljudi često nisu ni svesni da to rade.

Za razliku od bezazlenih ljubavnih trendova, frankenštajning može da utiče na samopouzdanje i emocionalno stanje partnera. Problem je u tome što se često predstavlja kao dobronamerna želja da voljena osoba postane bolja verzija sebe.

Šta je zapravo frankenštajning?

„Frankenštajning je problem koji u vezi postoji oduvek“, objasnila je za magazin „Vajs“ bračni i porodični terapeut Sara Sloun.

„Reč je o pokušaju da partnerov izgled, interesovanja i navike oblikujete ili promenite kako bi se više uklapali u vašu predstavu idealnog partnera“, pojasnila je.

Drugim rečima, umesto da prihvatite osobu sa kojom ste u vezi, pokušavate postepeno da je pretvorite u nekoga ko više odgovara vašim željama.

Terapeutk navodi da postoji jednostavan način da prepoznate da li se i sami tako ponašate.

„Jedan od znakova da to radite jeste ako često razmišljate: kad bi samo promenio ili promenila tu jednu stvar, sve bi bilo mnogo bolje“, rekla je.

To može da se manifestuje na različite načine. Na primer, partneru kupujete odeću koja uopšte ne odgovara njegovom stilu jer želite da promenite način na koji se oblači, insistirate na tome da promeni boju kose ili očekujete da se bavi sa vama hobijima koji vas zanimaju, iako on za njih nema interesovanja.

U svim tim situacijama pokušavate da drugu osobu prilagodite slici koju ste sami stvorili o idealnom partneru.

Zašto ljudi žele da menjaju osobu koju vole?

Prema rečima terapeutkinje, ovakvo ponašanje često dolazi do izražaja kada prođe početna zaljubljenost i uzbuđenje koje prati novu vezu.

Tada partneri počinju jasnije da primećuju međusobne razlike. Umesto da prihvate da ne moraju u svemu da budu isti ili da razmisle da li im takav odnos odgovara, neki pokušavaju da promene drugu osobu.

Razlog može da bude i strah od raskida i ponovnog ulaska u svet upoznavanja i dejtovanja.

„Može se činiti jednostavnijim promeniti postojećeg partnera tako da odgovara vašem idealu“, objasnila je Sloun.

Međutim, takav pristup može da stvori pritisak, nezadovoljstvo i osećaj da osoba nije dovoljno dobra takva kakva jeste.

Kako da izbegnete frankenštajning u vezi?

Najvažnije je da partneru ostavite prostor da bude ono što jeste, sa sopstvenim interesovanjima, ukusom i načinom razmišljanja.

„Dopustite partneru da bude drugačiji od vas ili od vaše predstave idealnog partnera. Frankenštajning je zapravo način kontrolisanja druge osobe kroz pokušaje da promenite njen fizički izgled, način razmišljanja ili emocije“, upozorila je terapeut.

Naravno, sasvim je normalno da partneri utiču jedno na drugo, usvajaju nove navike i zajedno otkrivaju interesovanja. Problem nastaje kada jedna osoba uporno pokušava da promeni drugu kako bi je uklopila u svoju zamišljenu sliku savršenog partnera.

Zdrava veza ne zahteva da neko postane druga osoba da bi bio voljen. Važno je da postoji prostor za zajednički rast, ali i za individualnost, različitosti i međusobno prihvatanje.

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