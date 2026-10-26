Kad imam 1 jaje u kući, napravim ovaj božanstveni kolač: Brzo je gotov, a svi ga obožavaju!

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Kolač sa 1 jajetom
Sastojci:
Za koru:
1 jaje
1 šoljica (200 ml) šećera
1 šoljica mlevenih oraha
1 šoljica mleka
1/2 šoljice ulja
1 šoljica brašna
1 prašak za pecivo
1 vanilin šećer
200 ml mleka za prelivanje
Za fil:
2 kese pudinga od vanile
600 ml mleka
5 kašika šećera
150 g margarina
Priprema:
Izmiksajte jaje, šećer i vanilin šećer. Postepeno dodajte ulje, mleko, pa ostale sastojke. U namašćen i pobrašnjen pleh sipajte smesu i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni pola sata. Vruću koru prelijte mlekom. Za fil, u mleku skuvajte puding. Kad se ohladi umešajte umućen margarin. Na ohlađenu koru namažite fil i pospite orasima.
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