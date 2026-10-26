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Kad imam 1 jaje u kući, napravim ovaj božanstveni kolač: Brzo je gotov, a svi ga obožavaju!

Jeftin kolač koji osvaja na prvi zalogaj.

Autor:  Vesna Vukadinović
26.10.2026.14:06
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Kad imam 1 jaje u kući, napravim ovaj božanstveni kolač: Brzo je gotov, a svi ga obožavaju!
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Ako volite domaće kolače koji ne zahtevaju mnogo novca ni komplikovanu pripremu, ovaj recept će vas oduševiti. Ima mekanu koru sa orasima i bogat fil od vanile, a za celu poslasticu potrebno vam je samo jedno jaje. Idealan je za porodična okupljanja, ali i kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da provedete sate u kuhinji.
 

Kolač sa 1 jajetom

Sastojci:

Za koru:

1 jaje

1 šoljica (200 ml) šećera

1 šoljica mlevenih oraha

1 šoljica mleka

1/2 šoljice ulja

1 šoljica brašna

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

200 ml mleka za prelivanje

Za fil:

2 kese pudinga od vanile

600 ml mleka

5 kašika šećera

150 g margarina

Priprema:

Izmiksajte jaje, šećer i vanilin šećer. Postepeno dodajte ulje, mleko, pa ostale sastojke. U namašćen i pobrašnjen pleh sipajte smesu i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni pola sata. Vruću koru prelijte mlekom. Za fil, u mleku skuvajte puding. Kad se ohladi umešajte umućen margarin. Na ohlađenu koru namažite fil i pospite orasima.

Video:

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