Helanke mogu da budu i udobne i elegantne, a ove jeseni ponovo zauzimaju važno mesto u ženskim garderoberima. Uz pravi kaput, džemper i nekoliko pažljivo odabranih detalja, možete ih nositi gotovo svuda. Donosimo pet kombinacija koje lako možete da isprobate.

Ako u ormaru imate makar jedne crne helanke, već imate odličnu osnovu za brojne jesenje kombinacije. Njihova najveća prednost je što se lako uklapaju sa različitim komadima garderobe, od sportskih dukseva do elegantnih kaputa.

Važno je samo da obratite pažnju na boje, materijale i modne dodatke.

Ove jeseni posebno su popularne zagasite boje, slojevito oblačenje i kombinovanje sportskih komada sa elegantnijim. Zato vam nije potrebna potpuno nova garderoba, već samo nekoliko svežih ideja.

Čokoladnobraon od glave do pete

Crna boja jeste večna klasika, ali ove jeseni ozbiljnu konkurenciju pravi joj čokoladnobraon.

Helanke u tamnobraon nijansi kombinujte sa gornjim delom u istoj ili sličnoj boji, a preko obucite sportski duks sa rajsferšlusom.

Ovakva jednobojna kombinacija deluje skladno i pažljivo osmišljeno, iako je zapravo veoma jednostavna.

Za malo sređeniji izgled dodajte braon torbu i bele ili bež patike. Posebno lepo izgleda kada kombinujete nekoliko različitih nijansi braon boje, jer tako dobijate zanimljiv izgled bez upadljivih kontrasta.

Crne helanke sa upečatljivim modnim detaljima

Ako najradije nosite klasične crne helanke, nema potrebe da menjate celu garderobu. Ponekad su dovoljni dobra torba ili zanimljiv modni detalj da potpuno promene izgled.

Crne helanke kombinujte sa običnom majicom, sportskim duksom i patikama, a zatim dodajte veću torbu od antilopa u braon nijansi.

Odlično će se uklopiti i kačket u maslinastozelenoj boji.

Tako ćete dobiti opuštenu, ali modernu kombinaciju, idealnu za obavljanje svakodnevnih obaveza po gradu ili vikend šetnju.

Bordo helanke za malo drugačiji jesenji izgled

Bordo je jedna od onih boja koje se gotovo svake jeseni vraćaju u modu.

Ako su vam crne helanke dosadile, bordo ili tamnoljubičaste nijanse odlična su alternativa.

Najlepše dolaze do izražaja u kombinaciji sa belom ili krem bojom. Izaberite jednostavnu belu majicu, svetle patike i torbu u nijansi slonovače.

Kada zahladni, dodajte džemper u sličnoj boji kao helanke.

Dobićete udobnu, ali zanimljiviju kombinaciju kojoj nisu potrebni brojni modni dodaci.

Bež i krem nijanse za elegantniji izgled

Ako želite da helanke izgledaju manje sportski, kombinujte ih sa svetlim, neutralnim bojama.

Crne, tamnoplave ili braon helanke odlično se slažu sa krem džemperima, bež kardiganima i svetlim modnim dodacima.

Isprobajte kombinaciju crnih helanki, bele majice i krem džempera koji možete obući ili ga jednostavno prebaciti preko ramena.

Dodajte bež kačket i svetle patike.

Upravo ovakve jednostavne kombinacije često izgledaju najurednije, jer se svi komadi međusobno lepo dopunjuju.

Helanke i dugačak mantil za gradski izgled

Jedan od najlakših načina da helanke uklopite u elegantniji jesenji stil jeste da ih nosite uz dugačak mantil.

Spoj sportskog donjeg dela i klasičnog mantila stvara zanimljivu ravnotežu između opuštenosti i elegancije.

Crne helanke obucite uz jednostavnu majicu ili džemper i patike, a preko dodajte dugačak bež ili maslinastozeleni mantil.

Kombinaciju upotpunite većom torbom, najbolje od kože ili antilopa.

Ovakav izgled idealan je za dane kada želite da vam bude udobno, ali da ipak izgledate sređeno.

Jedna stvar pravi najveću razliku

Kod kombinovanja helanki najvažnije je da postignete dobru ravnotežu.

Pošto su uske i prate liniju tela, lepo se slažu sa širim džemperima, dužim kardiganima i kaputima.

Ako želite elegantniji izgled, birajte kvalitetnije, neprovidne helanke od nešto debljeg materijala.

Obratite pažnju i na obuću i torbu. Upravo ta dva detalja mogu potpuno da promene utisak koji ostavljate.

Uz patike će helanke izgledati sportski i opušteno, dok uz elegantnije cipele i torbu čvrstog oblika mogu postati deo mnogo sređenije kombinacije.

A najbolje od svega je što većinu ovih komada verovatno već imate u ormaru. Potrebno je samo da ih kombinujete na malo drugačiji način.