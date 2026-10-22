Do kraja 2026. godine četiri horoskopska znaka mogla bi da se nađu u znatno boljoj životnoj situaciji. Prema astrološkim tumačenjima, Mars je krajem septembra ušao u znak Lava, donoseći energiju za promene, odlučnost i ostvarivanje dugo željenih ciljeva.

„Postoji život pre ovog tranzita i život posle njega“, objašnjava astrolog Mej, ističući da bi ovaj period mogao da pomogne ljudima da prevaziđu prepreke i naprave važne korake napred.

Čak i ako se trenutno suočavate sa izazovima, kraj godine mogao bi da donese drugačiju perspektivu.

Evo koja četiri znaka očekuju značajne promene:

Lav

Lavovi su već od početka leta pod uticajem Jupitera, planete koja se u astrologiji povezuje sa srećom, rastom i novim mogućnostima. Dolazak Marsa u njihov znak dodatno naglašava potrebu za akcijom i ličnim razvojem.

Ova kombinacija planeta mogla bi da pomogne Lavovima da se oslobode zastarelih uverenja i potrebe da stalno dokazuju svoju vrednost drugima. Umesto jurnjave za pohvalama i tuđim odobravanjem, fokus bi mogli da usmere na ono što zaista žele.

Kraj godine tako bi mogao da im donese jasniju sliku o sopstvenim ciljevima i motivima, ali i hrabrost da krenu putem koji ih istinski ispunjava.

Vodolija

Vodolijama je Jupiter u Lavu već doneo prilike za napredak, dok bi Mars mogao da im pomogne da jasnije sagledaju odnose sa ljudima iz okruženja.

„Mars pokazuje ko vam je zaista neprijatelj, a ko prijatelj“, objašnjava Mej. Zbog toga bi Vodolije mogle da preispitaju kome poklanjaju poverenje i kakvu ulogu žele da imaju u svom okruženju.

Pluton se nalazi u njihovom znaku od 2024. godine, a njegov boravak simbolizuje dugotrajan proces lične transformacije.

Posebno važnu ulogu mogli bi da imaju mentor, profesor ili osoba koja poseduje dragoceno životno iskustvo. Njihovi saveti mogli bi da podstaknu Vodolije da promene način razmišljanja i do kraja godine naprave značajan iskorak.

Škorpija

Za Škorpije se promene prvenstveno odnose na karijeru, ugled i način na koji ih drugi doživljavaju. Lav vlada njihovom desetom astrološkom kućom, koja se povezuje sa profesionalnim uspehom, javnim imidžom i ambicijama.

Mars bi, prema astrološkom tumačenju, mogao da im donese dodatnu motivaciju za napredovanje. Ako već neko vreme priželjkuju unapređenje, priznanje za svoj rad ili novu poslovnu priliku, kraj godine mogao bi da bude podsticaj da naprave prvi korak.

Ipak, pred Škorpijama je i važno pitanje: šta za njih uspeh zaista znači? Mogle bi da shvate da više ne žele da slede ciljeve koji im ne donose zadovoljstvo ili da se dokazuju ljudima čije mišljenje im više nije presudno.

Kako ističe astrolog Mej, pred njima bi mogao da bude period u kojem više neće osećati potrebu da stalno dokazuju svoju vrednost, već će se okrenuti onome što im donosi unutrašnji mir.

Bik

Bikovima bi kraj godine mogao da donese pozitivne promene u porodičnom životu i odnosu prema domu. Pred njima je prilika da počnu da stvaraju životni prostor i porodično okruženje kakve su oduvek želeli.

To može da znači kupovinu nekretnine, proširenje porodice ili jednostavno stvaranje toplije i stabilnije atmosfere kod kuće. Mars u njihovoj četvrtoj astrološkoj kući mogao bi da podstakne i razmišljanja o poreklu, prošlosti i odnosima sa članovima porodice.

Ovo bi mogao da bude trenutak da Bikovi razreše stare nesuglasice, ali i da postave jasne granice tamo gde su one potrebne. Važno je da nauče da mogu da vole svoje poreklo, a da pritom ne moraju da ostanu zarobljeni u starim obrascima ponašanja, ističe astrolog za portal "Your Tango".

Prošlost može da im posluži kao važna lekcija, ali ne mora da određuje njihovu budućnost.

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