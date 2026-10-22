Čim stignu hladniji dani, mandarine postaju omiljeno voće mnogih. Ipak, sigurno vam se dogodilo da kupite punu kesu mandarina, a onda se razočarate kada ih probate, jer su suve ili previše kisele.

Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih znakova koji mogu da vam pomognu da izaberete slatke mandarine.

Boja i težina mnogo otkrivaju

Kada birate mandarine, prvo pogledajte njihovu koru. Plodovi ujednačene narandžaste boje često deluju zrelije, ali sama boja nije pouzdan pokazatelj slatkoće, jer neke sorte mogu imati i zelenkaste delove čak i kada su zrele.

Mnogo korisnije je da mandarinu uzmete u ruku. Ako je teža nego što biste očekivali s obzirom na njenu veličinu, moguće je da sadrži više soka. S druge strane, veoma lagani plodovi mogu biti isušeni i imati manje sočnog mesa.

Obratite pažnju na koru

Birajte mandarine čija je kora sveža, elastična i bez većih oštećenja. Izbegavajte plodove koji su vidljivo naborani, previše mekani ili imaju oštećena mesta, jer to može ukazivati na gubitak svežine.

Kora kod nekih sorti prirodno se lakše odvaja od mesa, dok kod drugih čvršće prijanja, pa ni taj znak sam po sebi ne garantuje da će mandarina biti slatka. Najbolje je da nekoliko pokazatelja posmatrate zajedno.

Miris je važan trag

Pomirišite mandarinu pre nego što je stavite u kesu. Svež, prijatan citrusni miris je znak zrelosti, dok plodovi bez izraženog mirisa ponekad imaju slabiju aromu.

Video: