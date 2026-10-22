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Roditelji u Srbiji obožavaju ovo žensko ime: Veruje se da je simbol sreće i mudrosti!

Najlepše ime za jesenje devojčice.

Autor:  Vesna Vukadinović
22.10.2026.19:53
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Roditelji u Srbiji obožavaju ovo žensko ime: Veruje se da je simbol sreće i mudrosti!
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Veruje se da svako ime nosi posebnu priču, simboliku i značenje, a neka imena nas već na prvi pomen asociraju na nežnost, toplinu i radost. Upravo takvo je žensko ime Dunja, koje mnogi povezuju sa devojčicom vedrog duha, blagim osmehom i srećom.

Poslednjih godina sve više roditelja vraća se tradicionalnim, starim srpskim imenima. Umesto neobičnih i modernih varijanti, biraju ona koja u sebi čuvaju deo naše tradicije, bude lepe uspomene i imaju posebno značenje. Ako uskoro očekujete devojčicu, a termin porođaja vam je baš u jesenjim danima, možda će vam se upravo Dunja naći među favoritima.

Ovo ime već godinama uživa veliku popularnost među roditeljima u Srbiji, a nije teško razumeti zašto. Osim što zvuči nežno i milozvučno, Dunja se prirodno vezuje za jesen, mirisno voće i toplinu doma.

Prema različitim tumačenjima, ime Dunja može da znači „ona koja je mirisna kao dunja“, „ona koja je vesela i mila“, ali i „ona koja donosi dobre vesti“ ili „ona koja je rođena na radost i veselje“.

I samo voće dunja nosi lepu simboliku. Tradicionalno se povezuje sa ljubavlju, srećom, plodnošću, mudrošću, lepotom i postojanošću. Možda je baš zbog toga ovo ime mnogim roditeljima toliko drago.

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