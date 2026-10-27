Španska kraljica Leticija još jednom je potvrdila svoj status neprikosnovene modne ikone tokom porodične posete Asturiji.

Prilikom obilaska slikovitog primorskog grada Ljanes, ona je sa kraljem Felipeom VI i ćerkama, princezom Leonor i infantkinjom Sofijom, uručila nagradu lokalnom udruženju ribara ,,Santa Ana". U centru pažnje njenog izdanja za jesen 2026. našao se besprekoran odabir teksasa.

Odbacivši stroge formalne krojeve, Leticija se odlučila za zvonaste farmerke visokog struka, model inspirisan estetikom sedamdesetih.

Ovaj kroj, sa blago neobrađenim rubovima, vizuelno izdužuje figuru i pruža savršenu strukturu. Odabir duboke, ponoćnoplave (indigo) nijanse teksasa pokazao se idealnim jer donosi dozu prefinjenosti i ,,smart casual" izgleda koji često nedostaje ispranim i svetlijim varijantama.