Španska kraljica Leticija još jednom je potvrdila svoj status neprikosnovene modne ikone tokom porodične posete Asturiji.
Prilikom obilaska slikovitog primorskog grada Ljanes, ona je sa kraljem Felipeom VI i ćerkama, princezom Leonor i infantkinjom Sofijom, uručila nagradu lokalnom udruženju ribara ,,Santa Ana". U centru pažnje njenog izdanja za jesen 2026. našao se besprekoran odabir teksasa.
Odbacivši stroge formalne krojeve, Leticija se odlučila za zvonaste farmerke visokog struka, model inspirisan estetikom sedamdesetih.
Ovaj kroj, sa blago neobrađenim rubovima, vizuelno izdužuje figuru i pruža savršenu strukturu. Odabir duboke, ponoćnoplave (indigo) nijanse teksasa pokazao se idealnim jer donosi dozu prefinjenosti i ,,smart casual" izgleda koji često nedostaje ispranim i svetlijim varijantama.
Kako bi uravnotežila proporcije širokih nogavica, španska kraljica je primenila princip slojevitog oblačenja. Preko klasične bele košulje ponela je mekani, bež džemper sa okruglim izrezom.
Detalji
Celokupan izgled zaokružila je kratkim teget mantilom na dvoredno kopčanje, koji se kolorno stopio sa farmerkama, stvarajući elegantnu monohromatsku bazu osveženu svetlim detaljima. Kada je reč o obući, Leticija je umesto osetljivih modela ponela braon kožne čizme sa blok petom, koje su jedan od must-have komada za jesen i zimu.
Stilska usklađenost bila je primetna i kod njenih ćerki, koje su sledile majčin primer u selekciji udobnih, ali chic tekstura za hladnije vreme. Dvadesetogodišnja princeza Leonor ispratila je paletu u tamnoplavom teksasu, maslinastozelenoj jakni i braon čizmama od prevrnute kože, kosu stilizujući u ležernu pletenicu. S druge strane, devetnaestogodišnja Sofija imala je mladalački pristup, kombinujući široke farmerke sa braon jaknom od prevrnute kože i belim patikama, prenosi Elle.
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