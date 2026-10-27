Kada Viktorija Bekam podrži neki trend, možete biti sigurni da će se zadržati.

Njeno ovogodišnje izdanje na Nedelji mode u Parizu, u kojem je ponovo ponela predimenzionirano sivo odelo, koje je postalo njen zaštitni znak, privuklo je pažnju zahvaljujući aksesoarima u najmodernijoj nijansi za jesen 2026.

Za svoju SS27 reviju, Viktorija je odabrala sivo odelo koje čine sako sa naglašenim ramenima i odgovarajuće duge pantalone klasičnog kroja. Ovaj izgled podsećao je na predimenzionirana odela i lepršave pantalone koje su njeni modeli nosili na pisti, zbog čega je bio savršen izbor za ovu priliku.