Kada Viktorija Bekam podrži neki trend, možete biti sigurni da će se zadržati.
Njeno ovogodišnje izdanje na Nedelji mode u Parizu, u kojem je ponovo ponela predimenzionirano sivo odelo, koje je postalo njen zaštitni znak, privuklo je pažnju zahvaljujući aksesoarima u najmodernijoj nijansi za jesen 2026.
Za svoju SS27 reviju, Viktorija je odabrala sivo odelo koje čine sako sa naglašenim ramenima i odgovarajuće duge pantalone klasičnog kroja. Ovaj izgled podsećao je na predimenzionirana odela i lepršave pantalone koje su njeni modeli nosili na pisti, zbog čega je bio savršen izbor za ovu priliku.
Uz sivo odelo, nosila je crnu majicu sa širokim, zaobljenim izrezom, dok je kombinaciju upotpunila smeđim kaišem. Ispod nogavica pantalona nazirale su se i smeđe cipele sa štiklom. Bogate čokoladnosmeđe nijanse unele su u hladnu kombinaciju prirodnu i toplu notu. Iako bi crne cipele bile očekivan izbor uz sivo odelo, smeđa boja delovala je nežnije i bolje se uklopila u atmosferu sezone.
Boje
Kombinacija ove tri neutralne boje možda deluje neočekivano, ali siva i crna odlično se slažu, baš kao i siva i smeđa. Njihov spoj stvara prirodnu ravnotežu između hladnih tonova sive i toplih, zemljanih nijansi smeđe. Kontrast je suptilan, ali je njegov efekat primetan.
Sada je pravo vreme da se razmisli o načinima na koje siva može dobiti topliju notu, bilo da je reč o elegantnom odelu i cipelama ili potpuno ležernom izdanju.
Detalji
Na stajlingu Viktorije Bekam videli smo da su dovoljni smeđi kaiš i cipele u istoj nijansi da se postigne efektan izgled. Ovaj trik lako se može primeniti i u svakodnevnim kombinacijama, jer smeđi aksesoari unose toplinu i zaokružuju gotovo svaki autfit, prenosi Elle.
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