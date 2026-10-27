Uređaj koji čisti prljavu odeću za samo sat vremena predstavlja moderno čudo — jedno od onih na kojima bi nam naši preci pozavideli više nego na bilo čemu drugom. Ali kada taj magični uređaj počne da curi, to brzo može dovesti do velikih problema.

Stručnjaci u nastavku razlažu moguće uzroke curenja veš-mašine, potencijalna rešenja, trenutke kada treba pozvati profesionalca i preventivne preglede kako bi se problem uočio pre nego što nastane.

Dovodna creva koja su prošla svoj vrhunac

Creva koja se povezuju sa zadnjom stranom mašine za pranje veša mogu s vremenom istruliti (ispostiti se) i puknuti usled vibracija mašine.

„Zamena naprslog ili nabubrelog creva nije suviše teška“, objašnjava Itan Vajborn, vlasnik kompanije „Born Plumbing and Renovations“ za sajt Martha Stewart. „Dobra je praksa proveravati creva i ne dozvoliti da se presaviju.“

Neispravni ventili za dovod vode

Ponekad veš mašina curi čak i kada je isključena.

„Najčešće je to posledica problema sa ventilima za dovod vode“, kaže stručnjak za kućne aparate Denis Godinjuk. „To može prouzrokovati da voda s vremenom polako curi.“ „Curenja verovatno ukazuju na to da možda postoji teže oštećenje poput rđe unutar komponenti ventila“, objašnjava Godinjuk. „U ovom slučaju, najbolje je prepustiti serviseru kućnih aparata da se pozabavi problemom.“ „Curenje vode se može javiti dalje od mesta gde su barice vidljive, i barica ne ukazuje na to gde je curenje nastalo“, objašnjava Vajborn. „Uvek podsećam kupce da voda može da putuje pre nego što postane vidljiva, tako da lokacija barice ne mora nužno identifikovati gde je curenje počelo.“ Napomena: ako primetite vodu ispod mašine za pranje veša, nemojte je koristiti i pozovite servis.

Prorezi na gumi (zaptivki) vrata

Kod mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem, zaptivka na vratima može istruliti i puknuti.

„To može biti uzrokovano prljavštinom, deterdžentom ili rajsferšlusima“, kaže Vajborn. „Zamena zaptivke vrata može biti teška i zahteva majstora za popravku aparata“, dodaje on. „Sadržaj iz džepova i naslage deterdženta mogu se ukloniti pranjem zaptivke vrata.“

Zapušena ili nepravilno instalirana odvodna cev

Curenje koje se javlja tokom ciklusa ispumpavanja vode može biti uzrokovano blokiranim odvodnim crevom, tvrdi Vajborn. Proverite odvodno crevo i uverite se da je pravilno sprovedeno kako biste rešili problem. Ako sumnjate na začepljenje ili nešto drugo, „vodoinstalater ili serviser može sajlom očistiti začepljenje ili ponovo instalirati odvodnu cev na pravilan način“, kaže Godinjuk.

Previše deterdženta

Prekomerna količina deterdženta može stvoriti previše pene do te mere da se ona prelije i iscuri iz odeljka za doziranje na mašini. „Ovo neće zahtevati intervenciju profesionalca“, kaže Godinjuk. „Razmislite o pauziranju mašine za pranje veša kako biste dodali omekšivač. Druga opcija je pokretanje ciklusa ispiranja nakon što se pena slegne.“

Kvar unutrašnje pumpe ili creva

Ako se čini da su spoljna creva u ispravnom stanju, curenje bi moglo biti u unutrašnjem delu mašine. „Serviser će pregledati unutrašnjost i zameniti pumpu ili crevo koje curi“, objašnjava Vajborn. „Savetujem da se ne nastavlja sa korišćenjem mašine koja curi, jer čak i malo curenje može izazvati oštećenje okolnih površina.“

Kako sprečiti curenje mašine za pranje veša

Vajborn preporučuje brz pregled mašine za pranje veša svakog meseca i detaljniji pregled na svakih šest meseci. „Rano uočavanje malog curenja može sprečiti skupe štete od vode“, kaže on.

Evo Vajbornove standardne liste za proveru:

Proverite dovodna creva: Isključite dovod vode i pregledajte creva koja se nalaze iza mašine za pranje veša na prisustvo vlage, pukotina, izbočina i neuobičajenih prevoja. Zamenite creva ako uočite bilo kakve probleme.

Pregledajte gumu (zaptivku) vrata: Kod mašina sa prednjim punjenjem, pomerite zaptivku vrata i proverite da li ima pukotina, prljavštine, buđi i/ili naslaga deterdženta. Očistite zaptivku ako se deterdžent nakupio.

Proverite odvodno crevo: Uverite se da odvodno crevo nije blokirano i proverite spoj sa mašinom za pranje veša kako biste uočili eventualna curenja.

Proverite prostor ispod mašine: Potražite rđu ili mrlje. One možda neće biti vidljive ako spoljna creva nisu problem.

Proverite fioku za deterdžent i filter: Uklonite naslage deterdženta i proverite delove. Očistite ili zamenite filtere.

Pokrenite probni ciklus: Nakon što ponovo povežete sve delove, pokrenite ciklus pranja i pratite da li ima curenja.

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