Kada ste bili dete, velike su šanse da ste nekome rekli da ćete biti prijatelji zauvek. I u tom trenutku je to bilo tako lako poverovati! Ali kako je život išao dalje, možda ste se udaljili, što je dovelo do gubitka bliskog prijateljstva. To je nesrećan deo odrastanja — ali kada se to desi u odraslom dobu, može još više da boli.

Ipak, niste sami. Mnogi od nas imaju tendenciju da gube prijateljstva otprilike u istom životnom dobu, što sugeriše koliko uobičajeni životni događaji snažno utiču na naše društvene veze. Kada se to obično dešava, tačno, i šta možete učiniti da biste to sprečili? Upravo to smo pitali stručnjake; evo šta su imali da kažu.

Zašto su bliska prijateljstva važna

Kao prvo, hajde da istražimo zašto je vredno razmišljati o bliskim prijateljstvima.

„Bliske veze mogu podržati naše mentalno i emocionalno zdravlje tako što nam daju nekoga s kim možemo da razgovaramo, na koga možemo da računamo i sa kim možemo da delimo aktivnosti“, objašnjava dr Elizabet Holkomb, psihijatar u organizaciji „Kaiser Permanente“ u Merilendu za Real Simple.

Toliko da su odrasle osobe koje su često usamljene dvostruko sklonije da s vremenom razviju depresiju, kaže dr Holkomb. Isto tako, usamljenost može voditi ka anksioznosti i problemima sa spavanjem, što s vremenom može prouzrokovati hronične zdravstvene probleme.

Bliski odnosi takođe mogu produžiti naš životni vek, napominje dr Aleksis Brigi, direktorka psihologije u bolnici „Silver Hill“. Na primer, jedan naučni pregled uspostavio je vezu između društvene povezanosti i zdravlja, uključujući ukupni životni vek. S druge strane, jedna studija je otkrila da društvena izolacija i usamljenost smanjuju očekivani životni vek bez bolesti. Dr Holkomb nadovezuje ovaj koncept, ističući da društvene veze podržavaju naše fizičko zdravlje.

„Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), jake društvene veze mogu nam pomoći da upravljamo stresom i izgradimo zdrave navike“, kaže ona. „One su takođe povezane sa manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara, depresije i anksioznosti, i mogu nam pomoći da živimo duže, zdravije živote.“

Kada ljudi obično gube bliska prijateljstva?

Prema rečima i dr Holkomb i dr Brigi, naše kasne dvadesete i tridesete godine predstavljaju najizazovnija vremena za prijateljstva.

„Posao, romantični odnosi, deca i preseljenja mogu ispuniti naše kalendare, ostavljajući manje vremena za prijatelje“, kaže dr Holkomb. Ona takođe ukazuje na nacionalni izveštaj o američkim prijateljstvima iz 2021. godine, koji je otkrio da se ljudi kasnije venčavaju, češće se sele i rade duže radne sovemeno. Pored toga, navodi se da roditelji provode dvostruko više vremena sa svojom decom nego prošle generacije. Svi ovi faktori mogu da istisnu vreme za prijatelje, kaže dr Holkomb.

Isto tako, dr Brigi napominje da prijateljstva prolaze kroz faze i period tokom našeg života.

„Istraživanja pokazuju da su neke od najizraženijih promena povezane sa periodima značajnih tranzicija“, kaže ona.

To obuhvata diplomiranje na fakultetu, početak karijere, venčanje i rođenje deteta. Na primer, velika analiza podataka sa mobilnih telefona otkrila je da broj ljudi sa kojima smo u redovnom kontaktu dostiže vrhunac oko 25. godine, a nakon toga naši društveni krugovi počinju da se sužavaju sve dok se ponovo ne stabilize u našim kasnim četrdesetim, navodi dr Brigi.

Sada, gubitak prijateljstava nije nužno „dobar“ ili „loš“, kažu stručnjaci. Prijateljstva se menjaju kako se naši životi menjaju, i to je prirodna progresija označena željom za dubljim vezama, kaže dr Holkomb. To takođe izgleda drugačije kod različitih ljudi, i često zavisi od toga zašto se promene dešavaju (i sa kim), objašnjava dr Brigi. Na primer, da li prerastate jedno određeno prijateljstvo kako biste napravili prostora za novo?

„To zavisi od situacije i konteksta, i može se osećati dobro, loše, neutralno i sve između toga“, kaže dr Brigi. Takođe možemo osećati više emocija istovremeno: tugu što smo izgubili prijateljstvo, zahvalnost što smo ga imali i uzbuđenje zbog novog prijateljstva — sve u isto vreme, navodi dr Brigi.

Imajući to u vidu, „kada su osećanja u vezi sa gubitkom prijateljstva negativnija i upornija, preoblikovanje (reframing) može biti korisna tehnika“, kaže dr Brigi. „Preoblikovanje znači svesno sagledavanje situacije iz drugog ugla.“ Dakle, umesto da pomislite: „Nisam uspeo/la da sačuvam ovo prijateljstvo“, možete pokušati da pomislite: „Ovo prijateljstvo je mnogo značilo tokom određenog perioda mog života i oboje smo napredovali u različitim pravcima. Činjenice se ne menjaju, ali način na koji ih tumačimo može promeniti ono što osećamo.“

Kako se zaštititi od gubitka bliskih prijateljstava

Evo nekoliko načina da smanjite šanse za gubitak prijatelja, bez obzira na vaše godine.

Proverite kako su drugi ljudi / Budite u kontaktu sa drugima

„Održavanje kontakta sa prijateljem između poseta može pomoći da se podrži odnos“, kaže dr Holkomb. Konkretno, izgovaranje nečeg ličnog poput: „Mislio/la sam na tebe“ ili „Kako je prošao razgovor za posao?“ pokazivaće da vam je stalo, kaže ona.

Uspostavite rutinu

Zakažite rutinsku društvenu aktivnost sa prijateljem, poput odlaska na kafu ili šetnje, sugeriše dr Holkomb. „Bliska prijateljstva se grade na zajedničkom vremenu, a jedna studija je procenila da je potrebno više od 200 sati da bi se postali bliski prijatelji“, kaže dr Holkomb. Pored toga, ako od toga napravite rutinu, to obema stranama daje nešto čemu mogu da se raduju kada su stvari u gužvi. „Dok ste već kod toga, pokušajte da izbegavate vreme provedeno pred ekranima tokom direktnih kontakata kako biste obogatili zajedničko vreme“, dodaje ona.

Koristite više metoda komunikacije

„Jedna od prednosti našeg tehnološki naprednog sveta jeste ta što postoji mnogo načina da se ostane u kontaktu, [tako da] se ne plašite da ih sve iskoristite!“, kaže dr Brigi. „Tokom napornih perioda, brza poruka, poziv tokom vožnje kući, lična poseta, čestitka u poštanskom sandučetu ili čak poruka na društvenim mrežama mogu dati vetar u leđa prijateljstvu. Svaki od ovih mikro-momenata doprinosi održavanju prijateljstva.“

Prilagodite svoja prijateljstva

„Prilagodite svoje prijateljstvo kako se život menja“, kaže dr Holkomb. Na primer, ako ste nekada imali cele večeri da se vidite, sada možda imate samo vreme za ručak. „Možete modifikovati način na koji se povezujete planiranjem kraćih poseta ili obavljanjem telefonskog poziva.“

Bonus video: