Glumica Hristina Popović godinama je bila naviknuta na komentare o svom izgledu. Njena kilaža se menjala, a kako je sama govorila, ljudi su umeli da je pitaju kada će na dijetu, pa čak i da li je bolesna. Danas, nakon što je „otpustila“ čak 27 kilograma, glumica otvoreno govori o tome kako je došla do promene.

I ono što je posebno zanimljivo jeste da Hristinin put nije bio priča o tome da je jednog dana pronašla čarobnu dijetu i preko noći promenila izgled. Naprotiv. Ona je i ranije bila veoma aktivna, bavila se sportom i prolazila kroz različite faze, ali kilaža je i dalje varirala. Čak je pričala da se na Himalaje popela sa više od 90 kilograma, dok joj je težina bila manja kada se pela na Kilimandžaro. Za nju je zato pitanje kilaže oduvek bilo mnogo složenije od jednostavnog „jedi manje i kreći se više“.

„Nisam izgubila kilograme, ja sam ih otpustila“

Kada su je pitali kako je uspela da smrša 27 kilograma, Hristina je na svoj način objasnila da ne voli čak ni izraz „izgubiti kilograme“. Kako je duhovito rekla, ako nešto izgubite, postoji mogućnost da poželite da ga pronađete, pa ona kaže da je višak kilograma, otpustila.

A iza te duhovite rečenice zapravo stoji ozbiljna promena životnih navika.

Hristina je otkrila da je iz ishrane izbacila praktično sve industrijski prerađene proizvode, kako je sama slikovito rekla, „sve što ima barkod“. Umesto toga, okrenula se jednostavnijim i prirodnijim namirnicama. Istovremeno je ostala fizički aktivna i nastavila da trenira, naglašavajući da njen rezultat nije došao od jedne male promene ili odricanja od samo jedne namirnice.

Godinama je slušala komentare o svom telu

Možda je upravo ovaj deo njene priče najzanimljiviji. Hristina je otvoreno govorila o tome koliko ljudi lako komentarišu tuđ izgled.

Ispričala je da joj je jedna nepoznata žena čak prišla sa pitanjem: „Kad ćemo na dijetu?“, zbog čega je imala osećaj da stalno mora da se pravda. Njena majka je, kako je pričala, takođe često slušala pitanja da li je Hristina bolesna nakon što je smršala.

Glumica je zato više puta isticala da kilaža ne određuje ono što čovek može. Njeno telo joj je omogućilo da se popne na Himalaje, Kilimandžaro, Arktik i Antarktik, zbog čega je naučila da ga ceni i onda kada nije izgledalo onako kako su drugi očekivali.

Ipak, iza 27 kilograma manje nije samo drugačiji izgled, već priča o godinama promena, pokušaja, komentara sa strane i, konačno, odluci da napravi promenu na način koji joj odgovara. Hristinina priča tako podseća da ne postoji jedno univerzalno rešenje za mršavljenje. Ono što je kod nje napravilo razliku bio je sveobuhvatan pristup, promena ishrane, fizička aktivnost, disciplina i, kako je i sama naglasila, mnogo toga je ipak „pitanje glave“.