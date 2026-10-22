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Svekrva mi je priredila šok: Kad sam videla šta je okačila na zid, odmah sam je izbacila iz stana!

Došla je da mi pomogne u sređivanju stana, a onda okačila sliku bivše snajke.

Autor:  Vesna Vukadinović
22.10.2026.20:40
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Svekrva mi je priredila šok: Kad sam videla šta je okačila na zid, odmah sam je izbacila iz stana!
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Žena se sa suprugom uselila u novi stan, a svekrva je došla da joj pomogne oko sređivanja. Onda se desilo nešto što nikako nije očekivala.

Jedna snaja je na društvenoj mreži „Reddit“ podelila šokantno iskustvo sa svekrvom koja je došla da joj pomogne oko sređivanja stana jer je njen suprug bio odsutan zbog posla. Nije očekivala da će to prerasti u neprijatnu situaciju.

"Suprug i ja smo upravo kupili stan i uzbuđeni smo što ćemo ga zajedno urediti, ali on mnogo putuje zbog posla, a već je stigao novi nameštaj", napisala je žena.

Svekrva joj je tada ponudila pomoć, koju je ona rado prihvatila. Međutim, nakon nekoliko sati primetila je da je jedan zid u dnevnoj sobi pun porodičnih fotografija njenog muža iz detinjstva, sa rođendana i mature, što joj nije smetalo, sve dok nije ugledala jednu posebnu sliku.

 "Najveća uramljena fotografija bila je ona sa njegovog venčanja s bivšom ženom", napisala je šokirana žena.

Svekrva, prema snajinim rečima, i dalje obožava njegovu bivšu ženu, često je spominje i uključuje u porodične događaje. Kada ju je pitala zašto je okačila baš sliku sa bivšom snajom, svekrva joj je hladno odgovorila: "To je deo njegovog života koji ne možeš da izbrišeš."

Sukob se brzo rasplamsao, pa je snaja, uvređena i besna, izbacila svekrvu iz kuće.

Nakon toga, svekrva joj je slala poruke u kojima ju je optuživala da je ljubomorna i ogorčena.

Kada je mužu ispričala šta se dogodilo, on je stao na majčinu stranu: "Moja majka ima pravo što se ljuti. Nije trebalo da okači tu sliku, ali nisi morala da je izbaciš iz stana zbog toga“.

Takođe je kritikovao što je sama donela odluku da zabrani njegovoj majci dolazak u njihov dom.

Većina ljudi koji su pročitali snajinu priču na „Redditu“ stala je na snajinu stranu, komentarišući da je svekrvin potez bio krajnje uvredljiv i ponižavajući. 

"I ja bih je izbacila!", napisala je jedna žena, a mnoge su se složile da je snaja u pravu i da je svekrvino ponašanje bilo neprimereno i pakosno.

Video:

emb

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