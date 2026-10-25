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Kupila sam polovnu jaknu, a onda zavukla ruku u džep: Ono što sam pronašla slomilo mi je srce!

U džepu kožne jakne pronašla je nešto što nije očekivala.

Autor:  Vesna Vukadinović
25.10.2026.14:00
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Kupila sam polovnu jaknu, a onda zavukla ruku u džep: Ono što sam pronašla slomilo mi je srce!
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Maja obožava da kupuje u prodavnicama polovne odeće, a kada je u jednoj od njih videla kožnu jaknu, jednostavno je morala da je kupi.
 
Mislila je da je za male pare dobila kvalitetnu kožnu jaknu, ali kada je došla kući i gurnula ruke u džepove jakne, otkrila je tajnu skrivanu godinama. Odlučila je da to podeli na društvenim mrežama i objavila snimak u kome kaže da ne može da veruje šta ima u rukama.

 „Ovu kožnu jaknu sam našla u prodavnici polovne garderobe. Savršeno mi je pristajala, pa sam je kupila i odnela kući“.

Kada je ponovo isprobala kod kuće, shvatila je da se u džepu nešto nalazi. Bila je to mala sveska puna pisama.

„Na desnoj strani ovog malog dnevnika pisalo je četvrtak, 11. novembar 1971“, rekla je Maja. Ostatak kratkog zapisa je bio srceparajući. Pisalo je: „Prošlo je nedelju dana, a Dajen me nije nazvala niti poslala poruku“.

Tužan je bio i zapis od 22. novembra iste godine. „Danas bi bila naša deveta godišnjica i 10 godina kako smo zajedno“, napisao je vlasnik jakne, „I ja sam se napio“.

Čini se da raniji zapis od 4. novembra beleži poslednje dane sreće za tajanstveni par. „Dajen i ja smo vodili ljubav jutros. Odveo sam je na doručak, a zatim na posao. Nisam znao da će to biti poslednji put da je vidim.“

Nakon što je saznala više o misterioznoj Dajen, Maja je rekla da su se njena osećanja prema kožnoj jakni promenila. „Mogla sam da osetim slomljeno srce koje je nosilo ovu jaknu“, rekla je ona.

U drugim džepovima su se nalazili još fascinantniji predmeti. Pronašla je tri srebrna dolara iz 1921. godine, malu flašu kanadskog viskija „Seagrams“ iz 1966, a u velikom džepu sa rajsferšlusom na poleđini jakne, pronašla je dnevnik, koji je bio sličan kao mala sveska.

„Prvi put u 10 godina nisam sa Dajen u ovo doba godine“, glasio je jedan sumorni dnevnički zapis. Novogodišnji zapis od 1. januara 1972. sadržao je samo jednu reč: „Zašto?“

„Nadam se da nikada neću završiti ovu knjigu“, napisao je vlasnik na koricama, „Možda će se Dajen vratiti pre mene“.

Maja je bila dirnuta otkrićima i nepotpunom, šokantnom pričom o jakni. „Moj san je da znam istoriju ove jakne“, rekla je, „To je kao vremenska kapsula iz 1971. sa tako dirljivim zapisima od prethodnog vlasnika.“

Nadamo se da će Maja ući u trag misterioznim akterima ove ljubavne priče, jer je sve objavila u videu na društvenoj mreži TikTok.

Video:

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