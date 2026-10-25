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Sedu kosu prekrijem bez farbe: Mešavina od 2 sastojka vraća prirodnu boju i jača koren

Sede vlasi nestaju uz ove recepte.

Autor:  Vesna Vukadinović
25.10.2026.15:00
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Sedu kosu prekrijem bez farbe: Mešavina od 2 sastojka vraća prirodnu boju i jača koren
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Pojava sedih vlasi je potpuno prirodan proces koji dolazi sa godinama, ali i zbog genetike, stresa ili nedostatka određenih nutrijenata. Iako mnogi posežu za farbom za kosu, postoje i prirodni načini koji mogu pomoći da se uspori pojava sedih i poboljša kvalitet kose.

Dobra vest je da mnoge sastojke za ove tretmane već imate u kuhinji. Ovi prirodni tretmani mogu pomoći u nezi kose i prekrivanju sedih vlasi, ali rezultati mogu varirati od osobe do osobe.

Maska od bibera za tamniju kosu

Crni biber se u narodnoj kozmetici često koristi za podsticanje pigmenta u kosi čime pokriva sede vlasi i vraća prirodnu boju kose.

Sastojci:

1 kašika mlevenog crnog bibera

1 kašika soka od limuna

1/2 šolje jogurta

Sve sastojke dobro pomešajte i nanesite na kožu glave. Ostavite da deluje oko sat vremena, a zatim isperite. Ovaj tretman možete koristiti 3 puta nedeljno.

Losion od ljuski krompira

Ljuske krompira su stari trik za prirodno potamnjivanje kose. Oljuštite 6 krompira, ljuske stavite u pola litra vode i kuvajte dok tečnost ne postane gušća. Ohladite i procedite.

Dobijenu tečnost nanesite na kosu i utrljajte u teme. Nakon toga kosu ne treba ispirati vodom.

Video:

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