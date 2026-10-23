Ovan

Dan vam donosi snažnu potrebu za akcijom, ali pazite da ne preterate u brzini. Situacija na poslu traži strpljenje i dobru organizaciju. U ljubavi se otvaraju nova poglavlja ako pokažete ranjivost.

Bik

Fokusirajte se na stabilnost i dugoročne planove. Danas možete doneti važnu odluku vezanu za finasije ili dom. Ne dozvolite da vas tuđe raspoloženje poremeti, ostanite dosledni sebi.

Blizanci

Vaša komunikacija je danas moćno oružje, sve što izgovorite ima snažan uticaj. Dobro razmislite pre nego što nešto kažete. U ljubavi postoji želja za iskrenim razgovorom koji menja odnos.

Rak

Osećate se emotivno osetljivo, ali i spremno da nešto razrešite. Dobar je trenutak za introspekciju i brigu o sebi. Finansijski aspekti zahtevaju disciplinu, ne rasipajte energiju ni novac.

Lav

Dan vam donosi pojačanu harizmu i mogućnost da zablistate. Ljudi vas primećuju i žele da budu u vašem društvu. U ljubavi postoji strast, ali i potreba da budete iskreni o onome što zaista želite.

Devica

Povucite se od spoljnog sveta i usmerite pažnju na unutrašnji mir. Danas vam prija tišina i rad u pozadini. Možete doći do važnih uvida o odnosima i granicama. Verujte intuiciji više nego logici.

Vaga

Danas su vam potrebni ljudi - prijatelji, saradnici, podrška. Moguća su iznenađenja kroz grupne aktivnosti ili mreže kontakata. U ljubavi vas privlače osobe koje vas intelektualno stimulišu.

Škorpija

Na poslu se otvaraju prilike da pokažete autoritet i znanje. Možete dobiti priznanje ili ponudu koja menja tok karijere. Emotivno ste duboki i strastveni, neko iz vaše blizine oseća to vrlo jasno.

Strelac

Potrebna vam je promena, izlazak iz rutine i širenje vidika. Danas vas inspiriše nešto novo — ideja, knjiga, osoba. Ako putujete ili planirate put, sve ide u vašu korist. Ljubavni život traži iskrenost.

Jarac

Intenzivne emocije i duboka razmišljanja vas prate tokom dana. Možda je vreme da pustite nešto što vas već dugo pritiska. Finansijski aspekti se stabilizuju ako budete realni i disciplinovani.

Vodolija

Odnosi s drugima su danas ključni. Partner ili saradnik može tražiti vašu pažnju. Pokušajte da čujete i drugu stranu, čak i ako se ne slažete. U ljubavi je moguća neobična, ali iskrena konekcija.

Ribe

Organizujte dan pažljivo, biće mnogo obaveza, ali i osećaj zadovoljstva kada sve završite. Vodite računa o telu, spavajte dovoljno. U večernjim satima vas očekuje emotivno olakšanje i mir.

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