U nastavku otkrijte šta sezona Škorpije donosi svakom horoskopskom znaku.

Bik, Jarac i Devica

Ovaj period bi mogao posebno da prija zemljanim znacima, koji su praktični i kojima odgovara malo mirniji ritam. Sezona Vage obično donosi mnogo druženja, obaveza i užurbanosti, što može da ih iscrpi. Zato im sezona Škorpije daje priliku da uspore i ponovo se posvete onome što im je zaista važno.

Za Bika, međutim, ovaj period može biti nešto zahtevniji. Pošto je Škorpija njegov suprotni znak, Bik će morati da nauči da se oslobodi nekih stvari za koje se previše drži i prihvati promene koje se dešavaju u njegovom životu.

Blizanci, Vaga i Vodolija

Vazdušnim znacima ovaj period može biti malo teži. Oni imaju tendenciju da beže od svega što zahteva da zastanu i razmisle o svojim osećanjima i mislima. Blizanci, Vaga i Vodolija zato mogu imati problema da pronađu svoje mesto i oslobode se nekih loših navika. Umesto da zastanu i razmisle o svojim željama i strahovima, mogu pokušavati da popune raspored sastancima, druženjima i raznim obavezama. Ovi društveni i pomalo neuhvatljivi znakovi sada će morati da budu iskreniji prema sebi i drugima. Sezona Škorpije uči ih da otvoreno kažu šta misle, čak i kada postoji mogućnost da se nekome to neće dopasti, ali i da nauče da budu strpljiviji, piše Elle.

Ovan, Lav i Strelac

Kao i vazdušni znaci, oni često reaguju impulsivno. Ovan, Lav i Strelac umeju da deluju odmah, bez mnogo razmišljanja, pa će sada morati da promene pristup. Umesto da odmah krenu u akciju, trebalo bi da nauče da naprave plan i razmisle o sledećem koraku. Za ova tri impulsivna znaka to može biti prilično velika promena. Sada će morati malo više da planiraju. Do kraja sezone mogli bi da postanu organizovaniji, a samim tim i odlučniji nego ikada.

Ribe, Rak i Škorpija