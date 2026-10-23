Kaja Gerber ima sopstveni način na koji tuguje zbog gubitka svog brata, Preslija Gerbera.

Kaja (25) nije sledila usklađeni pristup svoje porodice žalovanju, već je podelila ličnu posvetu sopstvenim rečima, rekli su izvori za "Naughty But Nice" Roba Šatera.

Dana 18. oktobra roditelji Sindi Kraford i Rande Gerber objavili su putem Instagrama identične fotografije i izjave u čast Presliju, koji je preminuo 20. septembra u 27. godini života. Njihova zajednička poruka čak je uključivala i Kajino ime.

Ipak, glumica iz filma "Shards", prema saopštenju Naughty But Nicea, iznenadila je sve objavivši posebnu posvetu.

"Porodica se bila dogovorila o usklađenom odgovoru i očekivalo se da će Kaja slediti taj dogovor", rekao je izvor Šateru.

"Umesto toga, odlučila je da postupi po svome. Napisala je vlastitu izjavu, svojim rečima. Njeni roditelji to nisu očekivali", dodao je.

Kako je In Touch ranije izvestio, Kaja je u nedelju, 18. oktobra, putem Instagrama podelila emotivnu posvetu svom pokojnom bratu. Objavila je fotografije iz detinjstva i video njih dvoje uz dirljivo pismo u kojem se prisetila svog brata kao zaštitnika i najboljeg prijatelja te napisala: "Rođena sam voleći te. Umreću voleći te."

"Ovo je neverovatno privatna porodica koja strogo kontroliše sve", rekao je drugi izvor za Naughty But Nice.