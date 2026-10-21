Tri horoskopska znaka dobijaju veoma obećavajući znak nade za budućnost 22. oktobra 2026. godine. Hvala bogu, jer su upravo tako nešto i priželjkivali da se dogodi.

Srećom, zahvaljujući retrogradnom Hironu, to se i dešava u četvrtak. Energija Hirona nas navodi da se osvrnemo na prošlost samo da bismo otkrili da smo zaista zacelili. Možda ne baš 100% u ovom trenutku, ali dovoljno da nam pruži pravu nadu za ono što dolazi. Ova vrsta unutrašnjeg preispitivanja pomaže nam da vidimo da nada nije mrtva. Štaviše, dobija svoj drugi vetar u leđa.

Rak

Život je bio težak. Želite da vidite da nije sve izgubljeno. Tako je jednostavno. Ali takođe ste otkrili da na neki način morate sami da stvorite svoju sreću. To je vaš znak nade.

Pošto za vas u četvrtak počinje delovanje energije retrogradnog Hirona, sposobni ste da uvidite da je gubljenje u beznađu samo gubljenje vremena. Život je dragocen i to nije način na koji želite da provodite svoje dane. Apsolutno ne!

Nada vam dolazi kada donesete konačnu odluku da potpuno isključite negativnost, i to zaista mislimo. Što je dosta, dosta je. Vreme je da živite u miru. Vi to možete. Fokusirajte se na pozitivno i posmatrajte šta će se dogoditi.

Strelac

Uvek postoji deo vas koji se drži nade, čak i kada svi oko vas jednostavno odustanu. Na kraju krajeva, poznati ste kao večiti optimista zodijaka. Taj duh će ponovo živnuti u četvrtak tokom retrogradnog Hirona.

Vi jednostavno nećete odustati od toga, Strelče. Znake nade nalazite gde god da pogledate. Čak i kada se suočavate sa neprekidnim izazovima, vaša vera ostaje snažna. Znate da će se na kraju sve završiti kako treba.

Taj vaš nepokolebljivi duh je prava supermoć, zato ga prihvatite i koristite. Rođeni ste da budete puni nade i nikada nećete odustati od toga. To je ono što vas izdvaja iz mase. To je ono što vas čini srećnim.

Ribe

Znak nade pronalazite 22. oktobra jer ga aktivno tražite, Ribe. Ponekad univerzum tako funkcioniše. Tokom retrogradnog Hirona, univerzum odgovara na vaše potrebe znakom.

Želite da znate da nije sve tako loše kao što vam svi govore da jeste. Naravno, svet je pun negativnosti. I ako sve svoje vreme provodite neprestano čitajući loše vesti na društvenim mrežama, lako je poverovati da je svaka nada izgubljena. Ali ovaj tranzit vam pokazuje da nije tako. Štaviše, imate izbor koliko ćete negativnosti upiti.

Dakle, u četvrtak odlučujete da su, što se tiče negativnosti, kapije sada zatvorene. Ona nije dobrodošla u vašem svetu. Koliko dugo ćete ovo održati, to zavisi od vas. Ali trenutno ste u „Timu Nada“, i to je sasvim dovoljno, prenosi Your Tango.

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