Ovan

Ovo je veoma pozitivan dan u smislu da je jako važno da krenete da radite na svojim ciljevima posebno kada je reč o saradnji sa inostranstvom. Ljubavni odnosi mogu biti u drugom planu zbog negativnog uticaja retrogradne Venere.

Bik

Do kraja dana povedite računa o tome na koji način utičete na druge ljude i o tome na koji način drugi utiču na vas. Poslovna situacija stabilna zahvaljujući vašoj stabilnoj komunikaciji. Što se tiče porodičnih odnosa mogući su manji sukobi u vezi načina razmišljanja..

Blizanci

Sam početak dana je pod uticajem drugih ljudi odnosno imaćete potrebu da se pravdate ljudima sa kojima niste previše bliski. Čuvajte sebe naglih emotivnih preokreta pošto partner ne oseća ono što je do sada osećao. Mogući problemi sa kičmom.

Rak

Danas ćete biti posebno emotivni što inače i svojstveno vama zbog porodičnih odnosa. Osoba u znaku Ovna može da izazove veliku svađu u vašim porodičnim odnosima i obratite pažnju na to. Finansije mogu biti problem zbog vaše neažurnosti i nerazmišljanja.

Lav

Danas ćete biti oprezni i jako je važno da razvijate tu osobinu kod sebe. To vam je najvažnije upravo zbog odnosa u krugu porodice zbog donošenja pravih odluka na vreme. Situacija u krugu poslovnih saradnika nije idealna jer previše toga kažete kada nije mesto i vreme.

Devica

Danas ćete biti dodatno tvrdoglavi što baš nije dobro za vaš odnos sa partnerom. Nemojte sebi pogoršavati već narušene odnose emotivnog tipa sa svim ljudima oko sebe. Sačuvajte neki vid dostojanstva. Problem sa želudcem.

Vaga

U narednih nekoliko dana čuvajte se duplih standarda kada je reč o prijateljima. Nemojte sebi pogoršavati već narušene odnose u krugu porodice zbog drugih ljudi i njihovih negativnih misli. Sve je uvek onako kako vi mislite i želite da bude.

Škorpija

Vaš odnos prema stvarnosti je veoma nerealan posebno kada je reč o vašim emotivnim doživljajima drugih ljudi. Ovo je idealan dan da se posvetite takvim stvarima i da razmišljate na pozitivniji način što se tiče sebe i drugih odnosa u okolini. Zdravlje je promenljivo.

Strelac

Čuvajte se nagli preokreta kada je reč o ljudima sa kojima ste okruženi. Osoba u znaku Lava može biti velika poslovna inspiracija, ali vodite računa o tome na koji način doživljavate instrukcije od strane te osobe. Zdravlje je odlično.

Jarac

Danas će dan biti veoma zanimljiv zato što ćete imati puno razgovora sa onim ljudima koje dugo niste videli. Poslovna situacija je stabilnija zato što ste već neko vreme se drugačije odnosite prema svemu onome što je novo. Problem sa želudcem.

Vodolija

Danas ćete biti posebno emotivno otvoreni za druge ljude što nije svojstveno vama zbog retrogradnog Merkura koji otvara neke stare komunikacije. Čuvajte se naglih preokreta kada je reč o drugim ljudima i o onome što oni treba da preduzmu.

Ribe

U narednih nekoliko dana bićete dominantni u odnosu na partnera i na sve ljude oko sebe zbog vaše pozitivne energije i raspoloženja. Nemojte dopustiti da se stvari dešavaju i rešavaju bez vas i vaš pristanka.

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