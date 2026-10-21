Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca spavaju pored svojih pasa — bilo u istom krevetu ili barem u istoj prostoriji. I dok se neki mogu žaliti na to da im dlakavi prijatelji otimaju pokrivač, psi ne remete vaš san onoliko koliko biste pomislili, prema novom istraživanju sa „University of Toronto Mississauga“ (UTM).

Istraživači sa Odseka za antropologiju na UTM-u nedavno su objavili rad u časopisu PLOS One koji je proučavao obrasce noćnih aktivnosti ljudi i njihovih pasa.

Studija je pratila malu grupu od 25 Kanađana koji su posedovali jednog ili više pasa, što je ukupno činilo 38 pasa. I vlasnici i njihovi psi nosili su uređaj pod nazivom senzor aktigrafije tokom perioda od četiri nedelje, koji je pratio njihove noćne pokrete. Ovi podaci omogućili su istraživačima da procene trajanje i efikasnost sna učesnika.

Učesnici su takođe popunjavali ankete o tome koliko su dobro smatrali da spavaju, pružajući istraživačima uvid u njihov subjektivni doživljaj kvaliteta sna. Istraživanje je pokazalo da deljenje kreveta sa jednim ili više pasa nije značajno uticalo na objektivno izmereno trajanje ili efikasnost sna. Međutim, vlasnici više pasa prijavili su lošiji kvalitet sna. To jest, osećali su da spavaju lošije, iako podaci o spavanju nisu nužno podržavali tu percepciju.

Istraživači su takođe otkrili da su se vlasnici i psi često pomerali u isto vreme tokom noći, pri čemu je 61 procenat parova čovek-pas pokazao korelaciju u noćnim aktivnostima. U 45 procenata tih slučajeva, ljudska aktivnost prethodila je aktivnosti psa, što znači da ako se čovek pomerio tokom sna, njegov pas bi se pomerio ubrzo nakon toga. U samo oko 18 procenata tih slučajeva, aktivnost psa prethodila je ljudskoj aktivnosti, što znači da ako bi se pas pomerio, njegov vlasnik bi se pomerio ubrzo potom.

Glavni zaključak studije jeste da su ljudi i psi duboko sinhronizovani jedni sa drugima. „Delimo svoj prostor i delimo svoje rutine. Najčešće mi kreiramo rutine koje imamo za naše pse i obrnuto“, rekla je koautorka studije Lavanija Nagendran za UTC. „Naša otkrića pokazuju da smo veoma usklađeni jedni sa drugima, posebno tokom noći.“

Oko 72 procenta učesnika takođe je prijavilo da se osećaju bezbednije kada spavaju sa svojim psima. „Razmišljajući šire u smislu naše zajedničke evolutivne istorije, smatramo da ova poboljšana bezbednost služi u funkciji jačanja naše veze sa psima“, rekao je koautor studije Ming Fej Li.

Napomena Istraživači su napomenuli da je studija obuhvatila malu grupu učesnika i da nije uključivala kontrolnu grupu ljudi bez pasa. Dodatna istraživanja koja bi uključila pse različitih starosnih dobi i rasa mogla bi pomoći da se utvrdi da li se ovi nalazi mogu primeniti šire.

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