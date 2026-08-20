Ako vam orhideja vene ili je ostala bez cvetova, to ne znači da je biljka propala. Jedan od razloga može biti previše vode, ali problem mogu izazvati i loša drenaža, star supstrat, nedostatak svetlosti, oštećen koren ili previše prihrane.

Najčešća kućna pomoć koja se pominje jeste voda od pirinča. Dobija se tako što se sirov pirinač ispere u vodi, a zatim se ta voda razblaži. Važno je da ne sadrži so, ulje ili začine. Kao dodatak nezi može se koristiti mala količina, ali ne treba očekivati da će sama voda od pirinča čarobno vratiti cvetove.

Mnogo je važnije pravilno zalivanje. Orhideju ne treba zalivati po unapred određenom rasporedu, već proveriti korenje i supstrat. Kada je korenje srebrnasto, a supstrat suv, vreme je za zalivanje. Nakon potapanja saksije u mlaku vodu, biljku treba dobro ocediti jer ne sme da stoji u vodi.

Za oporavak je potrebno i dovoljno svetlosti, zdrav koren i odgovarajući supstrat. Ako je cvetna stabljika potpuno suva i žuta, može se ukloniti čistim makazama, dok zelenu stabljiku nije potrebno odmah seći.

Nova cvetna stabljika neće se pojaviti preko noći. Prvi znaci oporavka su novi čvrsti listovi i zdravo korenje, a uz dobre uslove orhideja kasnije može ponovo procvetati.

Dakle, voda od pirinča može biti samo mali dodatak, dok su pravilno zalivanje, dobra drenaža, svetlost i zdrav koren ključni za uspešan oporavak orhideje.