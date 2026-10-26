Želite da u stanu ili kancelariji imate malo zelenila, ali je u prostoriji prilično mračno? Postoji mnogo sobnih biljaka koje mogu da uspevaju i uz malo svetlosti, a lepo izgledaju.

Dracena

Neverovatno tolerantna biljka ako je zanemarite, dracena se odlično oseća i u mračnom uglu koji je daleko od prozora. Njeni hladni, šiljati listovi šarenih boja izgledaju prelepo u maloj saksiji ili velikoj žardinjeri. Vodu treba sipati tek kada je gornji sloj zemlje potpuno suv, što je obično posle 2 do 3 nedelje.

Zeleni ljiljan

Verovatno ste primetili zeleno ili zeleno-belo lišće lepe viseće biljke čak i pri slabom osvetljenju u mnogim kancelarijama. Zeleni ljiljan zapravo raste poput korova ako ga redovno orezujete. Držite tanjir ispod saksije zbog drenaže i redovno skidajte požutelo i uvelo lišće jer tada biljka ulaže više energije u novi rast, umesto da pokušava da održi staro lišće u životu.

Zlatna puzavica

Ako preterate u brizi, zlatna puzavica može da ugine. Gotovo da želi da je malo izgladnite, pa neka se osuši između zalivanja. Jedan od razloga što odlično uspeva u kancelarijama je i taj što ljudi zaborave da je zaliju! Zabodite prst u zemlju da biste videli da li je suva.

Lepezasta paprat

Lepezasta paprat nije za vas ako ste zaboravni kada je reč o zalivanju cveća. Njoj nije potrebna svetlost, ali redovno zalivanje jeste. Ali treba paziti da se tom prilikom ne pokvasi biljka. Najbolje je staviti je u glinenu posudu i ne zalivati je odozgo. Umesto toga, stavite sitno kamenje u tanjir ispod saksije i sipajte u njega vodu do vrha, pa samo dopunjavajte.

Bršljan

Postoji mnogo sorti bršljana, neke su čisto zelene, dok druge imaju belo-zelenu šaru, ali svi njihovi kaskadni talasi lišća vrlo su tolerantni na zanemarivanje. Zalijte ga tek kad se zemlja potpuno osuši. Iako ne treba da ga orezujete, ako želite veću bujnost, to možete da radite. Ovo je još jedna biljka od koje je lako uzimati reznice da biste uzgajali nove biljke.

Rajska ptica

Nije joj potrebno mnogo nege iako ima tropski izgled. Zemljište treba da bude vlažno, ali ne natopljeno vodom, pa se pobrinite za odgovarajuću drenažu. Zalivajte je kad zemlja na vrhu izgleda suvo. Da bi se pojavili cvetići pri slabom osvetljenju, potrebno je 5 i više godina, ali u međuvremenu će njeni veliki listovi stvarati tropsku atmosferu u vašem životnom prostoru.

Video: