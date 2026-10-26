Ćerka slavne glumice Salme Hajek, devetnaestogodišnja Valentina Paloma Pino, sve više privlači pažnju javnosti, a njen najnoviji uspeh posebno je obradovao ponosnu mamu.

Mlada naslednica našla se na naslovnici decembarskog izdanja britanskog magazina Tatler, a glumica nije propustila priliku da na društvenim mrežama podeli fotografije svoje ćerke i pokaže koliko je srećna zbog nje.

Valentina je pozirala u kreacijama poznatih modnih kuća, među kojima su Guči, Sen Loran, Mekvin i Balensijaga. Na naslovnici nosi pripijenu zlatnu haljinu brenda Guči, a društvo joj pravi engleska ragbi zvezda Henri Polok, koji ima 21 godinu.

Mlada Valentina i Polok našli su se na vrhu liste Little Black Book, koju magazin Tatler objavljuje svake godine. Na njoj se nalaze 200 zanimljivih, uticajnih i poželjnih mladih ljudi iz sveta visokog društva, mode, umetnosti, biznisa i sporta.

Slavna glumica podelila je nekoliko fotografija sa ćerkinog snimanja i uz njih ostavila komentar koji je privukao pažnju njenih pratilaca.

„Dame i gospodo, ova beba je izašla iz moje utrobe!“, našalila se Salma, a zatim Valentinu opisala kao prelepu boginju, ali i kao dobru, pažljivu, brižnu i neverovatno duhovitu mladu ženu.

Iz njenih reči jasno se vidi da joj je ćerkin uspeh važan, ali da je još ponosnija na osobu u koju je Valentina izrasla.

Valentina je ćerka Salme Hajek i njenog supruga, francuskog biznismena Fransoa-Anrija Pinoa, koji je na čelu luksuzne grupacije Kering, u čijem se portfoliju nalaze brojni poznati modni brendovi.

Valentina je rođena u septembru 2007. godine i odrastala je okružena svetom filma, mode i poznatih ličnosti. Još kao devojčica pratila je majku na velikim događajima, uključujući i dodelu Oskara 2023. godine. Dve godine ranije, majka i ćerka pojavile su se i na naslovnici meksičkog izdanja magazina Vog.

Ipak, iako joj je glamurozni svet odmalena blizak, Valentina ne krije da joj je privatnost veoma važna.

Trenutno je na drugoj godini studija digitalnih medija i kulture na londonskom Kings koledžu. Britansku prestonicu izabrala je umesto nekoliko univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, a u razgovoru za Tatler otkrila je da se u London zaljubila više nego što je očekivala.

Posebno joj se dopadaju tamošnji noćni život, atmosfera u pabovima i britanski humor.

„Volim kulturu pabova. Volim britanski humor“, otkrila je Valentina.

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