Crna odeća je sa razlogom osnovni komad u garderoberu: ide uz sve, odgovara za skoro svaku priliku i znatno olakšava oblačenje. Međutim, iako je ova nijansa pouzdan izbor, crna odeća takođe može lako da izbledi. Ali nije sve izgubljeno.

„Najbolji način da crna odeća ostane crna zapravo je prevencija“, kaže Kelsi Zapata, osnivač kompanije „Zapata’s Cleaning Services“ za sajt Martha Stewart.

Stručnjaci za pranje veša su otkrivaju kako da osvežite izbledelu crnu odeću i učinite da duže izgleda najbolje što može.

Zašto crna odeća s vremenom bledi

Ne zadržava svaka crna odeća boju podjednako.

„Mnogo zavisi od toga kako je obojena i od kojih je vlakana napravljena“, objašnjava stručnjak za čišćenje Džena Arkin, direktorka inovacija u kompaniji „ECOS“.

Prirodna vlakna, kao što su pamuk i lan, i sintetička vlakna, kao što su poliester i spandeks, mogu različito reagovati na boju, što utiče na to koliko dobro odevni predmet s vremenom zadržava svoju boju.

Ali nije sve ni do proizvođača; način na koji brinete o svojoj odeći takođe igra ulogu.

„Svaki put kada nešto perete, izlažete tkaninu trenju i habanju, a s vremenom to može polako da izvuče deo boje iz vlakana“, kaže Zapata. Ona dodaje da toplota iz vruće vode i visoke temperature u mašini za sušenje veša takođe mogu doprineti bleđenju.

Neki odevni predmeti su verovatno dostigli kraj svog veka trajanja, dok se drugi mogu osvežiti — ali kako da prepoznate razliku?

„Pogledajte obe strane tkanine i uporedite izložene delove sa zaštićenim mestom, poput unutrašnjeg ruba“, kaže Arkin. „Ako je tkanina i dalje glatka i neoštećena, ali izgleda svetlije, to ukazuje na gubitak boje.“

Ako primetite stvaranje grudvica (ćebanje), tanjenje ili krzanje, posebno oko kragne ili ispod pazuha, to je verovatno posledica habanja. „Boja za tekstil može nadoknaditi boju, ali neće popraviti istrošenu tkaninu“, kaže Arkin. Dakle, iako možete osvežiti boju pomoću boje za tekstil, ako se sam materijal oštetio, njegovo stanje će ostati isto.

Kako osvežiti izbledelu crnu odeću

Možda zvuči neočekivano, ali pranje beživotnog odevnog predmeta zapravo može pomoći da mu se vrati boja. „Ako na tkanini postoje naslage, pravilno čišćenje može napraviti veliku razliku“, kaže Arkin, dodajući da morate biti sigurni da koristite pravu količinu deterdženta (više ne znači i čistije) i da dobro isperete odeću.

„Deterdžent sa enzimima može pomoći kod telesnih ulja i ostataka hrane, dok lepljivi roler za odeću ili pažljivo iskorišćen brijač za tkaninu mogu rešiti problem površinskih dlačica ili grudvica“, kaže ona. „To su različiti problemi u odnosu na stvarni gubitak boje.“

Ako je vaš odevni predmet i dalje u dobrom stanju, ali je zaista izgubio boju, ponovno bojenje je obično najefikasnija opcija. Ali pre nego što izaberete boju, proverite etiketu za održavanje da biste utvrdili sastav tkanine. „Prirodna vlakna poput pamuka i lana mogu se bojiti običnom bojom za tekstil, ali sintetička vlakna poput poliestera ili bilo kog elastičnog materijala (spandeks i slično) obično zahtevaju posebnu vrstu boje“, kaže Arkin.

Saveti za ponovno bojenje crne odeće

Priprema i dosledno praćenje uputstava veoma su važni kada ponovo bojite odeću kod kuće. Iako se uputstva razlikuju u zavisnosti od marke, pranje odevnog predmeta je obično prvi korak.

„Proces obično podrazumeva prvo pranje odeće, mešanje boje sa vodom, potapanje odeće, temeljno ispiranje, a zatim ponovno pranje nakon toga“, kaže Zapata.

Arkin takođe preporučuje da prvo testirate boju na nekom manje vidljivom mestu kako biste proverili da li daje rezultat koji želite. Nažalost, ne postoji jedinstven trik koji garantuje ravnomerne rezultate, jer proces zavisi od boje i same tkanine.

Prirodna vlakna obično najbolje upijaju boju, a u tome možete pomoći tako što ćete koristiti dovoljno veliku šerpu ili kofu za odevni predmet i neprekidno mešati kako bi boja doprla do svakog prevoja i šava. (Samo imajte na umu da ponovno bojenje odeće neće nužno učiniti da ona izgleda kao kada je bila potpuno nova.)

Kako sprečiti da crna odeća izbledi

Nekoliko jednostavnih promena u vašoj rutini pranja veša može pomoći da vaša crna odeća duže zadrži boju.

„Okrenite majice naopako, perite ih sa sličnim tamnim bojama i koristite kratak, nežan ciklus kada je to prikladno na osnovu etikete za održavanje i toga koliko je odeća prljava“, kaže Arkin. Ona takođe preporučuje da odmerite deterdžent umesto da ga sipate odoka. „Više deterdženta ne znači automatski i čistiju odeću, a ostaci su posebno primetni na crnoj boji.“

Temperatura vode i metode sušenja su takođe važni.

„Koristite hladnu vodu kad god je to moguće“, kaže Zapata. „Hladna voda je nežnija prema tamnim bojama i pomaže u smanjenju bleđenja u poređenju sa višim temperaturama.“ Takođe izbegavajte mešanje različitih vrsta odeće: teški komadi (poput teksasa i jakni) mogu izazvati dodatno trenje prilikom pranja lakše crne odeće, što doprinosi habanju.

Kada je u pitanju sušenje, sušenje na vazduhu je uvek najbolja opcija za crnu odeću, ali uz jedno upozorenje.

„Sunčeva svetlost može izbledeti boje, pa odeću sušite unutra ili van direktnog uticaja UV zraka kako bi boje duže trajale“, kaže Arkin.

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