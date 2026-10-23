Ćerka Barbare Palvin i Dilana Sprausa, Silvi, je odala počast svojoj majci manekenki u novoj objavi na Instagramu.

Palvinova je u četvrtak, 22. oktobra objavila galeriju fotografija, uključujući i sliku bebe koja nosi belo odelce sa zlatnim anđeoskim krilima na leđima, dok se mazi sa belim plišanim zecom. Ova odeća predstavljala je posvetu nedavnom pojavljivanju njene majke na reviji brenda „Victoria’s Secret“.

„Zaista je potrebno celo selo“, započela je manekenka (33) opis objave, koja je sadržala nekoliko fotografija Silvi kako upoznaje porodicu i prijatelje. „Osećam se neizmerno blagosloveno što imam ljubav i podršku svoje porodice i prijatelja tokom ovog novog poglavlja u svom životu. Ne bih mogla ovo da uradim bez vas.“

U nastavku se zahvalila brendu „Victoria’s Secret“ što je učinio da se oseća „samouvereno i lepo“ tokom svog postporođajnog perioda.

Palvinova je napomenula da njena „svakodnevna postporođajna stvarnost izgleda znatno drugačije“.

„Nekih dana, samo pronalaženje vremena da se istuširam ili sednem i pojedem obrok u miru deluje kao ogroman uspeh“, podelila je ona. „I to takođe zaslužuje da se proslavi.“

Spraus (34) je na jednoj od fotografija hranio bebu flašicom, Palvinova je držala dok je pravila selfi u ogledalu, a malena nosila odelce sa motivima pčelica, pre nego što je obukla zekicu sa motivima duhova i bundeva, prikladnu za sezonu praznika.

„Sutra ulazim u šestu nedelju od porođaja, a mislim da se u SAD većina ljudi vraća na posao posle šest nedelja. Tako da to nije toliko strašna stvar“, rekla je Palvinova za People na nedavno održanoj reviji brenda „Victoria’s Secret“. „Osećam se sjajno. Mislim da je veoma osnažujuće to što me tim „Victoria’s Secret“ brenda ima na reviji i što podržavamo žene.“

Rođenje

Par je 28. septembra na Instagramu podelio vest da su dobili ćerku Silvi.

Nagovestili su da je rođena tri nedelje ranije, čini se na Praznik rada, 7. septembra, napisavši u opisu: „Ove godine smo Praznik rada shvatili doslovno.“

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