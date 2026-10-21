Peškiri deluju čisto jer ih uglavnom koristimo nakon pranja ruku ili tuširanja, ali u vlažnim vlaknima lako se zadržavaju ostaci kože, znoj i mikroorganizmi. Ipak, nije potrebno svaki peškir prati posle samo jedne upotrebe.

Stručnjakinja za održavanje veša Elizabet Šilds objašnjava da sve zavisi od toga gde i kako koristimo peškir.

Peškir za kupanje, posle tri do pet korišćenja

Peškir kojim se brišete nakon tuširanja može da se koristi tri do pet puta, pod uslovom da ga nakon svakog korišćenja raširite i ostavite da se potpuno osuši.

Ako ostane zgužvan i vlažan, mnogo brže će dobiti neprijatan miris.

Peškire za ruke trebalo bi menjati češće, otprilike svaka dva do tri dana, posebno ako ih koristi više članova porodice.

Najčešće bi trebalo prati kuhinjske krpe. Pošto dolaze u dodir sa hranom, rukama i radnim površinama, preporuka je da se menjaju svakog dana ili svaki drugi dan.

Peškire za plažu i bazen najbolje je oprati nakon svake upotrebe zbog znoja, kreme za sunčanje, peska, hlora ili slane vode.

Miris je znak da ne treba više čekati

Ne morate da čekate da na peškiru vidite fleku.

Ako počne da se oseća na ustajalo, dugo ostaje vlažan ili ima neprijatan miris čim ga približite licu, vreme je za pranje.

Kuhinjske krpe i peškire za kupatilo dobro je prati odvojeno, a temperaturu birati prema deklaraciji proizvođača. Kuhinjske krpe koje mogu da podnesu višu temperaturu mogu se prati toplijom vodom.

Sa omekšivačem ne treba preterivati. On vremenom može da ostavi sloj na vlaknima i smanji moć upijanja peškira.

Najvažnije pravilo je zapravo vrlo jednostavno: peškir između dva korišćenja mora dobro da se osuši. Ako stalno ostaje vlažan, menjajte ga češće – čak i ako na prvi pogled izgleda potpuno čisto.