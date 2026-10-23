Međutim, jedno veliko istraživanje donelo je rezultat koji bi mogao da iznenadi sve koji se oslanjaju na ove suplemente.

Naučnici sa Univerziteta Južne Kalifornije pratili su 365 osoba starosti od 55 do 80 godina, koje su retko jele ribu i imale povećan rizik od razvoja Alchajmerove bolesti.

Tokom dve godine jedna grupa svakodnevno je dobijala visoku dozu omega-3 masne kiseline DHA, dok je druga uzimala placebo.

Stiglo je do mozga, ali rezultat je izostao

Istraživači su potvrdili da je DHA iz kapsula dospevala u centralni nervni sistem. Ipak, kada su uporedili rezultate testova pamćenja, nisu pronašli značajnu razliku između dve grupe.

Ni snimci mozga nisu pokazali da su suplementi sprečili smanjenje hipokampusa, dela mozga važnog za pamćenje.

„Svi bismo voleli da postoji čarobno rešenje za sprečavanje Alchajmerove bolesti, ali naši rezultati ne podržavaju upotrebu ribljeg ulja kao zaštite mozga“, objasnio je dr Husein Nadži Jasin, koji je vodio istraživanje.

Znači li to da riblje ulje nema koristi?

Ne. Omega-3 masne kiseline imaju važnu ulogu u organizmu, a riba je i dalje vredan deo zdrave ishrane.

Ono što istraživanje pokazuje jeste da visoke doze DHA u kapsulama nisu donele očekivanu korist za pamćenje kod ispitivanih osoba.

Naučnici zato ističu značaj uravnotežene ishrane i drugih zdravih navika, umesto oslanjanja na jedan suplement.

Ako riblje ulje uzimate po preporuci lekara zbog drugog zdravstvenog razloga, nemojte samostalno prekidati njegovu upotrebu.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu „eBioMedicine“ u junu 2026. godine, a njegovi rezultati ponovo su privukli pažnju javnosti ovog oktobra.