Visok krvni pritisak jedan je od faktora rizika za srčani i moždani udar. Ishrana može imati značajnu ulogu u njegovoj kontroli.

Dijetolog Veronika Rouz ističe da jelovnik bogat povrćem, voćem, integralnim žitaricama i mahunarkama obezbeđuje važne minerale poput kalijuma, magnezijuma i kalcijuma, koji doprinose zdravlju krvnih sudova i regulisanju krvnog pritiska, a da treba izbegavati ili umereno jesti hranu bogatu natrijumom.

Slane grickalice

Čips, perece, slane kokice i slične grickalice često sadrže dosta natrijuma. Veći unos soli može podstaći zadržavanje tečnosti u organizmu, što može povećati pritisak na krvne sudove i doprineti višem krvnom pritisku.

Dodatni problem je veličina porcije. Kada pojedemo više od preporučene količine, natrijum se vrlo brzo nakuplja, pa jedna „mala grickalica“ lako može postati značajan deo dnevnog unosa soli.

Prerađeno meso

Slanina, kobasice, viršle i druge mesne prerađevine takođe mogu sadržati dosta natrijuma, ali i zasićenih masti. Ako se redovno jedu u većim količinama, mogu biti nepovoljne za zdravlje srca i krvnog pritiska.

Jedno istraživanje povezalo je svakodnevnu konzumaciju 49 grama prerađenog mesa sa 30 odsto većim rizikom od razvoja hipertenzije. Čak je i unos od 17 grama dnevno bio povezan sa 19 odsto većim rizikom.

Pekarski proizvodi

Peciva i drugi proizvodi iz pekare možda nemaju uvek izraženo slan ukus, ali mogu biti značajan izvor natrijuma, posebno zato što ih mnogi ljudi jedu često.

Čak i kada pojedinačni proizvod sadrži umerenu količinu soli, svakodnevna konzumacija može doprineti većem ukupnom unosu natrijuma tokom dana.

Istraživanje koje je obuhvatilo gotovo 15.000 dece i odraslih pokazalo je da su hleb i peciva među značajnijim izvorima natrijuma u ishrani. Autori su naveli da bi smanjenje količine soli u hlebu moglo pomoći u smanjenju ukupnog unosa natrijuma, savetuje dijetolog za „Eating Well“.

Najvažnije je, međutim, posmatrati ishranu u celini. Više povrća, voća, integralnih žitarica i mahunarki, uz umeren unos hrane bogate solju, može biti deo načina ishrane koji podržava zdravlje srca i krvnih sudova.

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