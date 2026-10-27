Mnogi od nas se nakon kupovine sirove piletine fokusiraju na to da je što pre smeste u frižider. To je ključan korak za bezbednost hrane, pošto sirovo meso ili živina ne bi trebalo da stoje na sobnoj temperaturi duže od dva sata (ili sat vremena tokom toplih dana).

Međutim, nije dovoljno samo ga staviti u frižider. Takođe je važno uzeti u obzir gde tačno stavljate sirovu piletinu u frižideru, pošto lokacija skladištenja može uticati na rizik od nastanka bolesti koje se prenose hranom. Niste uvereni?

Nastavite sa čitanjem kako biste saznali najbezbedniji način čuvanja sirove piletine u frižideru, prema objašnjenju stručnjaka za bezbednost hrane.

Zašto je pravilno čuvanje sirove piletine važno

Sirovo pileće meso je izvor bakterija koje izazivaju bolesti. Stoga, da biste zaštitili ostalu hranu u frižideru, neophodno je voditi računa o tome gde čuvate piletinu.

„Ako sokovi iz sirove piletine iscure na drugu hranu, [ta hrana] će biti kontaminirana svim patogenima, poput salmonele, koji su obično prisutni na sirovoj piletini“, objašnjava dr Kimberli Bejker, registrovani dijetetičar za sajt Martha Stewart.

Ako osoba konzumira tu hranu, može oboleti od trovanja hranom. „Osobe koje su mlade, stare ili imaju oslabljen imunološki sistem posebno su ranjive“, kaže Bejkerova.

Ovo je naročito zabrinjavajuće ako kontaminirana hrana neće biti skuvana pre konzumiranja (ili skuvana na 74 stepena Celzijusa, što predstavlja temperaturu koja ubija salmonelu), napominje Bejker.

Najbezbednije mesto za čuvanje sirove piletine u frižideru

„Najbezbednije mesto za čuvanje sirove piletine jeste na donjoj polici vašeg frižidera, koja bi trebalo da se održava na temperaturi od 4,4 stepena Celzijusa ili nižoj. Držeći živinu na najnižoj polici sprečavate da njeni sokovi iscure na druge namirnice i izazovu unakrsnu kontaminaciju“, kaže dr Vanesa Kofman. Bejkerova se slaže, ističući da će ova praksa sprečiti da sokovi sirove piletine kontaminiraju drugu hranu, naročito onu koja je spremna za jelo.

„Danas većina frižidera za domaćinstvo ima fioke za voće i povrće ispod najniže police. U tim slučajevima preporučuje se da se sirova piletina stavi u posudu otpornu na prosipanje i odloži [je] na donjoj polici“, kaže Bejkerova.

Takođe možete koristiti tanjir ili posudu sa obodom, kaže Kofmanova. To će ograničiti širenje kontaminacije (ako sokovi procure) i istovremeno pružiti dodatnu barijeru zaštite za fioke sa povrćem koje se nalaze ispod donje police, navodi ona.

„Ako je dno vašeg frižidera zapravo fioka, možete je iskoristiti i za sirovu piletinu, samo vodite računa da piletina bude zatvorena i odvojena od druge hrane“, kaže Kofmanova.

Kako čuvati sirovu piletinu kada je donja polica puna

„Ako ne možete da čuvate sirovu piletinu na najnižoj polici frižidera, preduzmite dodatne korake kako biste zadržali eventualna curenja. Stavite je u vrećicu sa patent-zatvaračem, a zatim tu kesicu položite u plastičnu ili staklenu posudu sa čvrstim poklopcem“, savetuje Bejkerova. Ako kesica procuri ili se posuda prevrne, dvostruka barijera pomoći će u sprečavanju prosipanja, kao i kontaminacije druge hrane ili površina, dodaje Bejkerova.

U suprotnom, možda je vreme da razmislite o rasporedu u vašem frižideru.

„Pretrpan frižider može ograničiti cirkulaciju hladnog vazduha, otežavajući održavanje dosledno bezbedne temperature u celom uređaju“, kaže Kofmanova. „To može ostaviti pojedine namirnice u opasnoj temperaturnoj zoni, između 4,4 i 60 stepeni Celzijusa, gde se bakterije mogu brzo namnožiti“, napominje ona.

Šta učiniti ako se pakovanje sirove piletine pocepa ili curi

„Ako je originalno pakovanje sirove piletine oštećeno ili curi još u prodavnici, obavestite zaposlene i izaberite drugo pakovanje. Ako se pakovanje sirove piletine ošteti kod kuće, prebacite [piletinu] iz oštećene ambalaže u čistu posudu otpornu na curenje ili u kesu koja se hermetički zatvara“, kaže Kofmanova. Takođe bi trebalo da je držite bezbedno odvojenom od ostalih namirnica, po mogućstvu na donjoj polici frižidera, navodi ona.

Ako su sokovi sirove piletine već iscureli, izlivanje očistite brzo i temeljno, savetuje Kofmanova. Najbolje je da upotrebite papirne ubruse za jednokratnu upotrebu kako biste pokupili sokove, a zatim očistite i dezinfikujte zahvaćenu površinu sredstvom bezbednim za kuhinju, kaže ona.

„Budite sigurni da ste temeljno oprali ruke sapunom i vodom nakon rukovanja piletinom ili kontaminiranom ambalažom“, poručuje Kofmanova.

Gde staviti smrznutu piletinu dok se odleđuje u frižideru

Smernice navedene iznad takođe se primenjuju na smrznutu sirovu piletinu koja se odleđuje u frižideru, pošto sokovi mogu curiti dok se piletina odmrzava, kaže Bejkerova.

„Zamrzavanje pouzdano ne ubija patogene. Ono usporava ili zaustavlja njihov rast dok je piletina zamrznuta. Kako se odleđuje, preživeli patogeni mogu ponovo početi da se umnožavaju“, objašnjava ona.

Koliko dugo sirova piletina može da stoji u frižideru

„Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA) preporučuje čuvanje sirove piletine u frižideru koji se održava na temperaturi od 4,4 stepena Celzijusa ili nižoj u trajanju od najviše dva dana“, napominje Kofmanova. Ukoliko ne planirate da skuvate piletinu u tom roku, zamrznite je na -18 stepeni Celzijusa ili nižoj kako bi bila bezbedna dok ne budete spremni da je upotrebite, zaključuje ona.

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