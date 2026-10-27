Kada su u pitanju alati za upravljanje stresom, doručak verovatno nije prva stvar koja vam padne na pamet.

Međutim, prema novoj studiji koju je sproveo „Binghamton University“, zdrav doručak — uz fizičku aktivnost i dobar san — ključan je za nošenje sa stresom. Studija istražuje koncept „psihološke fleksibilnosti“, odnosno sposobnosti da svoje misli, emocije i ponašanje prilagodite promenljivim okolnostima na zdrav i izbalansiran način.

Istraživači su uspeli da identifikuju zajedničke navike izuzetno otpornih ljudi, zaključivši da je započinjanje dana hranljivim doručkom uobičajena navika onih sa impresivnom psihološkom fleksibilnošću.

Veza između doručka i nošenja sa stresom

Istraživači su sproveli anonimnu anketu među 400 studenata, postavljajući im pitanja o ishrani, spavanju, vežbanju i drugim životnim navikama. Ono što su otkrili jeste da dosledne zdrave navike, poput doručka pet ili više puta nedeljno, spavanja najmanje šest sati tokom noći, vežbanja 20 ili više minuta dnevno, pa čak i svakodnevnog uzimanja ribljeg ulja, poboljšavaju psihološku fleksibilnost i otpornost.

„Možda poznajete nekoga ko ostaje smiren pod pritiskom“, kaže dr Lina Begdaš, vanredna profesorka studija zdravlja i blagostanja i vodeća autorka studije za Real Simple. „To je osoba koja propusti let i, umesto da panici, taloženo se prilagodi situaciji. Ova osoba i dalje može osećati stres, ali je sposobnija da njime upravlja zahvaljujući psihološkoj fleksibilnosti.“

S druge strane, niska psihološka fleksibilnost povezana je sa štetnijim navikama, kao što su česta konzumacija brze hrane i nedovoljno sna.

„Kada smo pod stresom, imamo osećaj kao da se spajamo sa njim“, objašnjava Begdašova. „Mi živimo taj stres. Ali psihološka fleksibilnost je poput pravenja koraka unazad i razmišljanja: ’Osećam ovo zbog toga. Šta mogu da uradim?’ Prepoznavanje sopstvenih emocija ponekad vam pomaže da pronađete rešenje za njih.“

Proaktivna priroda prepoznavanja emocija i odlučivanja o tome postoji li rešenje često se povezuje sa osobama koje imaju zdravu i doslednu rutinu. Na primer, neko ko svakodnevno doručkuje i redovno vežba verovatno ima sposobnost da se distancira od problema, razume suštinu i preradi ono što oseća, jer su ove zdrave navike u direktnoj korelaciji sa psihološkom fleksibilnošću.

„Novo otkriće ovde jeste to da vas ishrana i način života ne čine otpornim sami po sebi“, dodaje Begdašova. „Pomažu vam da izgradite psihološku fleksibilnost, koja vas potom čini otpornom osobom.“ Stoga, ukoliko želite da unapredite svoje veštine emocionalne regulacije, počnite uvođenjem jednostavne navike u svoj dnevni raspored: jedite zdrav doručak.

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