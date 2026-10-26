Izmerite pritisak, aparat pokaže dobre vrednosti i pomislite: „Danas mi tableta nije potrebna.“ Ako ste nekada tako razmišljali, niste jedini. Međutim, velika analiza na više od 91.000 ljudi pokazala je da neredovno uzimanje lekova za pritisak može da vas liši jedne od njihovih najvažnijih koristi – zaštite od srčanog i moždanog udara.

Istraživači sa Univerziteta Oksford analizirali su podatke 91.339 učesnika iz devet kliničkih ispitivanja kako bi utvrdili koliko redovno uzimanje propisane terapije utiče na zdravlje srca i krvnih sudova.

Rezultati su pokazali razliku koju mnogi ne očekuju.

Jedna brojka posebno je privukla pažnju

Kod učesnika koji su se redovnije pridržavali terapije, dodatni efekat ispitivanog lečenja bio je povezan sa 11 odsto manjom učestalošću ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, uključujući srčani i moždani udar.

Kod onih koji su često propuštali doze nije zabeleženo statistički značajno smanjenje tog rizika.

Istraživači su primetili i da ljudi s vremenom postaju manje dosledni u uzimanju lekova. Tokom prve godine 88 odsto učesnika uzimalo je najmanje 80 odsto propisane terapije, dok je do pete godine taj procenat pao na 79.

To ne znači da je bezbedno preskakati svaku petu tabletu, već da redovno uzimanje terapije ima veliki značaj za njenu delotvornost.

Zašto ne treba preskakati lek kada je pritisak normalan?

Upravo zato što su dobre vrednosti često rezultat terapije koju uzimate.

Lekovi za hipertenziju ne služe samo da snize brojke na aparatu. Dugoročno smanjuju opterećenje srca i krvnih sudova i rizik od ozbiljnih komplikacija.

Zato normalan pritisak nije razlog da sami ukinete terapiju.

Ako vam lek izaziva vrtoglavicu, slabost ili druge tegobe, razgovarajte sa lekarom o eventualnom prilagođavanju doze.

A ako zaboravite tabletu, nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu. Proverite uputstvo za konkretan lek ili pitajte farmaceuta.

Najvažnija poruka istraživanja je jednostavna: nije dovoljno da pritisak danas bude dobar. Važno je da ostane dobro kontrolisan i narednih godina, jer se tako čuvaju srce, mozak i krvni sudovi.