U upečatljivoj vintage kreaciji sa leopard printom, rijaliti zvezda i preduzetnica još jednom je pokazala da voli odvažne modne kombinacije.

Na premijeri održanoj 24. oktobra pridružile su joj se koleginice Sara Polson, Nisi Neš-Bets i Naomi Vots, kao i njena majka Kris Džener.

Haljina iz modne arhive stara gotovo četiri decenije

Kim je odabrala pripijenu haljinu sa leopard printom iz arhivske kolekcije modne kuće YSL za jesen/zimu 1986–1987. Kreaciju odlikuju korset sa vezivanjem, dubok dekolte u obliku srca i suknja sirena kroja koja prati liniju tela, a zatim se širi pri dnu.

Uz haljinu je nosila odgovarajuću maramu sa istim dezenom, koju je prebacivala preko ramena, a u jednom trenutku njome je prekrila i glavu. Crne salonke sa špicastim vrhom zaokružile su izdanje, dok je ostatak stajlinga ostao sveden kako bi haljina bila u prvom planu.

Za njen izgled bio je zadužen stilista Lu Roč, poznat po saradnji sa brojnim svetskim zvezdama.

Kris Džener u kreaciji inspirisanoj Elizabet Tejlor

Pažnju je privukla i Kris Džener, koja je uz ćerku nosila upečatljiv crni plašt sa kapuljačom, belom postavom i ukrasima u obliku škorpiona.

Reč je o vintage kreaciji modne kuće Tizijani Roma koju je svojevremeno nosila Elizabet Tejlor na balu u čast znaka Škorpije, održanom u Monaku 1969. godine.

Majka i ćerka tako su na premijeri predstavile dve različite modne priče. Dok se Kim odlučila za odvažan životinjski dezen i siluetu koja naglašava figuru, Kris je posegnula za komadom modne istorije. Njihova izdanja pokazala su da vintage kreacije i dalje imaju posebno mesto na savremenim crvenim tepisima.



Bonus video:

