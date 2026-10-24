Možda ste čuli da je crna čokolada zdravija poslastica od mnogih drugih slatkiša, ali da li njeno svakodnevno konzumiranje zaista donosi prednosti?

Iako se može uklopiti u uravnoteženu ishranu, vrsta koju birate i količina koju pojedete i te kako su važni.

Registrovani dijetetičari su otkrili potencijalne zdravstvene koristi crne čokolade, upozorenja koja treba imati na umu i na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora štangle.

Zdravlje vašeg srca može imati koristi

„Mali dnevni kvadrat crne čokolade apsolutno se može uklopiti u zdravu ishranu“, kaže Samina Kalu, registrovani dijetetičar i stručnjak za komunikaciju u oblasti ishrane za sajt Martha Stewart. „Kakao je bogat flavanolima, biljnim jedinjenjima koja su proučavana zbog njihove uloge u kardiovaskularnom zdravlju, uključujući podršku zdravim krvnim sudovima i krvnom pritisku.“

Uprkos tome, Kalu ne smatra crnu čokoladu zdravom hranom niti preporučuje da je bilo ko mora jesti svakodnevno da bi bio zdrav. „Sadržaj flavanola uveliko varira od proizvoda do proizvoda, a čokolada i dalje sadrži kalogije, zasićene masti i dodati šećer“, potvrđuje ona.

Kontrola šećera u krvi se može poboljšati

Crna čokolada sadrži vlakna, uključujući nerastvorljiva vlakna koja se nalaze u zrnu kakaa. Vlakna mogu pomoći u podršci kontroli šećera u krvi, objašnjava Su-Elen Anderson-Hejns, registrovani dijetetičar i vlasnica centra „360Girls&Women“.

Istraživanja takođe sugerišu da konzumiranje kakaa može imati skromne koristi za regulaciju šećera u krvi. Unos kakaa je povezan sa nižim nivoom glukoze u krvi natašte, iako je potrebno uraditi više istraživanja kako bi se utvrdilo da li postoji značajno poboljšanje u dugotrajnoj kontroli šećera u krvi.

„Međutim, većina ovih vlakana iz mekinja gubi se tokom prerade“, nastavlja ona. „Postoji približno 2 grama vlakana po supenoj kašici kakao praha i 1,7 grama vlakana u porciji crne čokolade od 100 kalorija (sa 70 do 85 procenata kakaa).“

Možda ćete unosite manje dodatog šećera

Ako svoju uobičajenu poslasticu zamenite malom porcijom crne čokolade, možete smanjiti unos dodatog šećera bez odricanja od deserta.

Ključ je u tome da je izaberete umesto nekog drugog slatkiša, a ne da je dodajete onome što već jedete. Uporedite dodati šećer naveden na deklaraciji sa nutritivnim vrednostima, imajući na umu veličinu porcije. Obična crna čokolada sa više od 70 procenata kakaa često će sadržati manje šećera nego mlečna čokolada ili štangle punjene bogatim filovima, ali količine variraju od proizvoda do proizvoda.

Koji procenat kakaa izabrati

Da biste dobili više potencijalnih koristi od crne čokolade, Kalu i Anderson-Hejns preporučuju izbor crne čokolade koja sadrži od 70 do 85 procenata kakaa.

„Veći procenat kakaa obično znači manje dodatog šećera i više čvrstih materija kakaa, gde se i nalazi mnoga korisna jedinjenja, uključujući flavanole“, dodaje Kalu.

Koliko crne čokolade bi trebalo da jedete?

Iako crna čokolada može pružiti određene hranljive materije i potencijalne zdravstvene koristi kao deo uravnotežene ishrane, veličina porcije je važna. Za većinu ljudi, oko 30 grama obične crne čokolade (oko ¼ standardne štable od 120 grama) predstavlja razumnu količinu. Prema rečima Kalu, ta veličina porcije je obično dovoljna da uživate u ukusu i zadovoljite želju, a da čokolada ne postane glavni izvor dodatnih kalorija, šećera ili zasićenih masti u vašoj ishrani.

„Ne postoji čarobna količina koju bi svi trebalo da jedu, i više definitivno nije bolje“, kaže Kalu. „Ako jedete nekoliko stotina grama dnevno, te brojke se brzo nagomilavaju.“ Crna čokolada sa dodacima kao što su karamela i nugat može značajno povećati kalorije, šećer i zasićene masti. „Zato vredi pogledati dalje od prednje strane pakovanja i pročitati sastojke i nutritivne vrednosti“, dodaje Kalu.

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