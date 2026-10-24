Lilijan Dronijak, 96-godišnjakinja poznata kao 'Baka Dronijak', stekla je svetsku popularnost pošto je pratiocima na društvenim mrežama u junu saopštila da dom za penzionere preti da će je iseliti zbog organizovanja zabava.

Dom je kasnije potvrdio pretnju, ali je postigao nagodbu sa Dronijak kojoj je dozvoljeno da nastavi da organizuje zabave, ali bez alkohola.

Sa 15 miliona pratilaca, Dronijak je sopstveni život pretvorila u unosan posao, zarađujući dovoljno od društvenih mreža da pokrije troškove boravka u domu koji plaća 12.000 dolara (oko 10.000 evra) mesečno.

Baka iz američkog grada Konektikata jedna je od mnogih starijih žena koje su stekle neočekivanu slavu na društvenim mrežama, a veći deo njihove publike čine mladi koji bi mogli da im budu unuci.

Od mode i hrane do zabavljanja, kuvanja i održavanja kuće, one pronalaze novu publiku, a u nekim slučajevima i novi zamah u životu.

'Pokazujem da starenje i nije tako loše'

„Oduvek sam znala da imam talenta da budem slavna, samo nisam mislila da će se to desiti u mojim devedesetim“, kaže Dronijak za BBC, objašnjavajući da je njen unuk počeo da joj pomaže u objavljivanju videa 2020. godine, u početku iz dosade.

Ona veruje da je njena privlačnost u tome što mlađim ljudima pokazuje da život ne prestaje kako starite.