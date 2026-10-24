Lilijan Dronijak, 96-godišnjakinja poznata kao 'Baka Dronijak', stekla je svetsku popularnost pošto je pratiocima na društvenim mrežama u junu saopštila da dom za penzionere preti da će je iseliti zbog organizovanja zabava.
Dom je kasnije potvrdio pretnju, ali je postigao nagodbu sa Dronijak kojoj je dozvoljeno da nastavi da organizuje zabave, ali bez alkohola.
Sa 15 miliona pratilaca, Dronijak je sopstveni život pretvorila u unosan posao, zarađujući dovoljno od društvenih mreža da pokrije troškove boravka u domu koji plaća 12.000 dolara (oko 10.000 evra) mesečno.
Baka iz američkog grada Konektikata jedna je od mnogih starijih žena koje su stekle neočekivanu slavu na društvenim mrežama, a veći deo njihove publike čine mladi koji bi mogli da im budu unuci.
Od mode i hrane do zabavljanja, kuvanja i održavanja kuće, one pronalaze novu publiku, a u nekim slučajevima i novi zamah u životu.
'Pokazujem da starenje i nije tako loše'
„Oduvek sam znala da imam talenta da budem slavna, samo nisam mislila da će se to desiti u mojim devedesetim“, kaže Dronijak za BBC, objašnjavajući da je njen unuk počeo da joj pomaže u objavljivanju videa 2020. godine, u početku iz dosade.
Ona veruje da je njena privlačnost u tome što mlađim ljudima pokazuje da život ne prestaje kako starite.
„Oni misle da stari ljudi samo sede i gledaju u zid, ali ja pokazujem da nije tako loše ostariti.
„Prihvatamo starenje, pokazujemo da i dalje umemo i možemo da se zabavimo.
„Ja se i dan danas zabavljam i izlazim.“
Unuk uređuje njen sadržaj na mrežama, koji sponzorišu brendovi hrane i kozmetičkih proizvoda.
Pored plaćanja troškova života u domu za stare, deo novca uplaćuje u fond za fakultet njenih praunuka.
Uprkos tome što ima milione obožavalaca na mrežama, ona kaže da se u domu za stare ta slava ne primećuje.
„Oni to ne razumeju jer ne idu na TikTok.“
'Izbirljiva sam kada su u pitanju ponude brendova'
Na drugoj strani Atlantika živi Viv Truran, podjednako drska i vesela 82-godišnjakinja iz velškog Kardifa.
Počela je da objavljuje na Instagramu pošto joj je muž umro, a komšinica joj je predložila da snima njene šarene odevne kombinacije.
Sada snima dva videa dnevno iz njene spavaće sobe koja je pretvorena u studio, pokazujući odeću, 22 para naočara i dve fioke šalova.
„Ustanem ujutru i pre nego što siđem u kuhinju snimim jutarnji video i veoma sam stroga po tom pitanju.“
Ona ima i svesku u kojoj zapisuje ko je prati i koliko pregleda ima - i tako sada puni petu beležnicu.
Truran redovno na ulici zaustavljaju nepoznati ljudi, mnoge od njih žene u dvadesetim i tridesetim godinama, koje joj govore da se „plaše starenja“, a ona im pokazuje da i „nije tako loše“.
Brendovi su je takođe zapazili, a Truran kaže da bi „bila glupa“ da ne sklapa poslove.
Ali je izbirljiva, dodaje.
Ona objavljuje nekoliko sponzorisanih objava mesečno, dajući prednost lokalnim brendovima i dobrotvornim organizacijama, poput ,,Age UK".
Nedavno su joj platili nekoliko hiljada funti za jednu kampanju.
„Odbila sam neke velike poslove jer se nisam u tome pronašla.
„Veoma sam izbirljiva u vezi sa kim radim, moram zaista da volim brend.“
'Zaplačem kad dobijem poruke iz celog sveta'
Stariji kreatori sadržaja su privlačni brendovima jer često imaju „duboko uspostavljene, veoma lojalne“ zajednice sa većom kupovnom moći, što „nosi ogromnu premiju“, kaže Naomi Bejker iz agencije za influenserski marketing „We Are Social“.
Gracija ili Grejs Geramita, 85-godišnjakinja iz Italije, ima milione pratilaca koji je gledaju kako sprema hranu po receptima starim decenijama.
Poznata kao 'Nona Grejsi', preselila se iz Italije u Sjedinjene Američke Države (SAD) kada je imala 18 godina i radila je više poslova istovremeno kako bi izdržavala njene dve ćerke.
Sada zarađuje mnogo više nego što je bila plaćena na prethodnim poslovima.
Pre šest godina, unuk Metju joj je predložio da počnu da je snimaju kako kuva, ali ona baš i nije bila oduševljena jer nije znala ništa o društvenim mrežama i „ne govori baš dobro engleski“.
Međutim, video snimci su postali izuzetno popularni.
„Uvek zaplačem kada mi pišu ljudi iz celog sveta“, kaže ona.
Veći deo njenog sadržaja je više od hrane - kaže da želi da prenese „tradiciju okupljanja porodice oko stola“.
Pratioci ih doživljavaju kao 'virtuelne bake'
Bejker iz organizacije ,,We Are Social" kaže da su bake na TikToku privlačne jer „nude utehu u svetu punom neizvesnosti“.
Njihov zdrav sadržaj pratiocima može da deluje i kao imaju „virtuelnu baku“, kaže ona.
To je svakako slučaj sa 77-godišnjom Barbarom Kostelo.
Bivša učiteljica sada objavljuje video snimke o kuvanju, čišćenju i veštinama održavanja domaćinstva na njenim nalozima Brunch with Babs („Domaćinstvo sa Babs“).
Njeni pratioci joj kažu da ih podseća na njihove majke i bake, a neki je nazivaju „mamom koju nikada nisu imali“.
„Nedavno mi je u restoranu prišla studentkinja da mi kaže da joj je moja knjiga o kuvanju pomogla da prebrodi prvu godinu samostalnog života.
„Bila sam presrećna“, kaže Kostelo.
Kostelo radi sa brendovima, ali kaže da uvek dobro razmisli o ponudi i da li želi da njeno ime bude iza nekog proizvoda.
Najbolji deo ovog posla je kada na potpisivanjima knjiga vidim moje bivše učenike sa njihovom decom, kaže ona.
„To je trenutak kada se krug zatvori. Zaista ne mogu da verujem da je ovo moj život.“
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