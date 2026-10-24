Volite svog psa, ali volite i svoj kauč, i mnogo biste više voleli da te šape ostanu podalje od njega. To nije nemoguć zadatak, ali zahteva malo strpljenja i dresure.

Bilo da se vaš kauč nalazi u radnoj, dnevnoj ili dnevnom boravku u sutrenu, ili bilo gde drugde u vašem domu, evo šta treba da znate o deljenju kauča sa svojim psećim saputnikom.

Zašto vaš pas voli kauč koliko i vi

Iako se vama možda sviđa kako kauč povezuje celu prostoriju, vašem psu estetika nije toliko bitna.

„Kauč je udobno mesto za boravak“, kaže Majkl guld, državni sertifikovani dreser i stručnjak za pse za sajt Martha Stewart. „Psi vole da se podignu na uzvišeno i da sede na posmatračnici, kako bi imali bolji pregled okoline.“ Jastuci sa vašeg kauča upili su vaš miris, zbog čega se na njima osećaju još prijatnije, dodaje on.

Psi su životinje koje vole jazbine, zbog čega i traže svoje ljude koji su sklupčani u sopstvenoj jazbini (ili dnevnoj sobi), objašnjava Guld. „Odrasli su u leglu dodirujući braću i sestre“, kaže on. „Tako da je sasvim normalno što žele da se ušuškaju sa vama, a normalno je i da ljudi žele da se ušuškaju sa svojim psima.“

Argumenti za držanje psa podalje od kauča

To je vaša kuća i vaša pravila, čak i ako vaš pas misli drugačije. Dakle, ako vam je cilj da sačuvate nameštaj — ili ga barem održite koliko-toliko čistim i bez dlaka — to može biti sasvim dovoljan razlog da kauč pretvorite u zonu zabranjenu za pse. Ali osim čistoće, još bolji razlog za pravila o kauču jeste to što neki psi mogu postati posesivni ili teritorijalni prema određenim mestima, kaže Guld. Sve zavisi od njihove ličnosti i ponašanja, objašnjava on, iako mladi psi posebno imaju tendenciju da preuzmu kauč, ako ne i celu kuću.

Kako držati psa podalje od kauča

„Moj opšti savet je da su psi dobrodošli bilo gde, sve dok su pozvani“, kaže Guld. Ako ne želite svog psa na listi gostiju za vaš kauč, evo šta treba da uradite. Mala napomena: vikanje na psa neće doneti dobro ni vama ni njemu.

Ostanite smireni i samouvereni

„Liderstvo proističe iz vašeg prisustva“, kaže Guld. „Ne radi se o vikanju ili govorenju dubokim glasom. Liderstvo dolazi iz toga što ste smireni i samouvereni.“ Da budemo jasni, psi ne komuniciraju rečima. Vikanje i dranje „zapravo narušava vaš stil liderstva jer to nije smireno ponašanje“, objašnjava Guld.

„Možda ćete uplašiti psa vikanjem, ali posle nekog vremena, baš kao i moja unučad, oni jednostavno znaju da mi se usta pomeraju [i] da ne mislim zaista to što govorim.“

Ono što pomaže, međutim, jeste promena tona glasa kada se obraćate psu. Možda ne razumeju reči koje izgovarate, ali mogu da prepoznaju prekoračenje za razliku od ohrabrenja, kaže Guld.

Postavite čvrste granice — i budite dosledni

Postavite granice o tome gde vaš pas sme, a gde ne sme da bude.

„Što ranije, to bolje“, kaže Guld. „Ako pas nikada ne skoči na kauč od trenutka kada uđe u vašu kuću, nikada neće ni skakati na kauč“, objašnjava on. „Neće odlučiti sa sedam godina: ’E, u redu, sad ću probati da skočim na kauč.’“ Ali ako želite da te granice opstanu, morate se oko njih dogovoriti sa ostalim ukućanima. Guld to poredi sa detetom kome jedan roditelj zabrani sladoled, pa ono ode kod drugog roditelja koji mu kaže da može. „Ako jedna osoba želi psa na kauču, a druga ne želi, to zaista nije fer prema psu, zar ne?“, kaže on. Takođe nije fer prema vašem dlakavom ljubimcu da granice postoje samo u posebnim prilikama. „Ako ne želite da bude na kauču za Dan zahvalnosti kada vam dođu gosti, pas ne može da napravi takvu razliku“, kaže Guld. „On ne može da donese tu odluku. Ili mu je dozvoljeno da bude na kauču, ili mu nije dozvoljeno.“

Spustite se na njihov nivo

Želite da se vaš pas oseća udobno negde drugde, a ne na vašem kauču?

„Učinite svom psu uslugu“, kaže Guld. „Spustite se na pod, na njegov nivo, i budite u njegovom svetu, umesto da ga pozivate u svet ljudi.“

Ovo je posebno dobro ako inače puštate psa na kauč, ali on više ne može da skoči zbog povrede ili starosti. Da li bi krevet za pse mogao da pomogne? Još jednom, to zavisi od psa. Neki psi više vole svežinu podnih pločica nego mekani krevet, kaže Guld. Ako probate sa krevetom za pse, držite ga u blizini mesta gde se vi nalazite, a ne u nekom drugom delu kuće. Napravite im udobno mesto, a zatim ih pohvalite kada izaberu to mesto umesto da skoče na kauč.

Nagrađujte dobro ponašanje na kauču

Guld kaže da su poslastice i hrana dobri motivatori i nagrade. Igračke se takođe mogu posmatrati kao nagrada, iako kaže da to može zavisiti od starosti vašeg psa. Ali pohvala ide još dalje.

„Fizička pohvala je po meni dobra jer je univerzalna“, kaže on. Isto važi i za verbalnu pohvalu, dodaje on. „Možete reći šta god hoćete. Ne morate koristiti ljudski jezik“, kaže Guld. „Možete jednostavno pustiti umirujući, utešan zvuk i pomaziti svog psa. Više volim to jer vam je to uvek na raspolaganju.“

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