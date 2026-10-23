Smrdibube beže od ovog spreja: Potrebna su vam samo 2 sastojka

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Ako vam se diže kosa na glavi pri pomisli na smrdibube, niste jedini. Iako nisu opasne za ljude, njihov neprijatan miris i upornost čine ih jednim od najnepoželjnijih gostiju u domu.
Kada dođe proleće, smrdibube postaju aktivnije i često ih možemo videti kako puze po zidovima, zavesama i prozorima. Jedan od najpopularnijih prirodnih repelenata je beli luk od kojeg možete napraviti sprej protiv smrdibuba.
Za domaći sprej potrebno je:
- 2 šolje vode
- 4 kašičice belog luka u prahu
Sastojke dobro promešajte i sipajte u bočicu sa raspršivačem. Sprej nanesite na prozorske daske, okvire vrata i druga mesta kroz koja insekti mogu da uđu u kuću. Jak miris belog luka može pomoći da smrdibube drži podalje od doma.
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