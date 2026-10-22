Kazaljke zaista vraćamo unazad, ali naše telo očigledno ne čita sat baš tako.

U noći između subote i nedelje, 25. oktobra, u 3 sata kazaljke se vraćaju na 2, čime u Srbiji prestaje letnje i počinje zimsko računanje vremena. Sunce će od tada izlaziti i zalaziti približno sat ranije.

Sat dobijemo na satu, ali ne i u krevetu

Zanimljivo je šta su istraživači otkrili kada su pogledali stvarne podatke o spavanju gotovo 11.800 ljudi.

Na nedelju kada se sat vraćao unazad ljudi su u proseku spavali samo 33 minuta duže nego prethodne nedelje – iako smo formalno dobili čitavih 60 minuta.

Drugim rečima, telo ne kaže jednostavno: „Super, imam još jedan sat“ i nastavi da spava.

Naš unutrašnji biološki sat navikao je na određeno vreme buđenja, svetlost i svakodnevnu rutinu, pa mnogi jednostavno otvore oči ranije nego što su planirali.

Zato se neki u ponedeljak ipak osećaju „pomereno“

Jesensko vraćanje sata za većinu ljudi lakše je od prolećnog pomeranja unapred, kada gubimo sat sna. Ipak, promena može nakratko da poremeti ritam spavanja, koncentraciju i osećaj budnosti, jer se naš unutrašnji sat prilagođava novom rasporedu svetlosti.

Ako želite da prelazak prođe što lakše, nema potrebe da u subotu namerno ostajete budni sat duže samo zato što „imate višak vremena“. Mnogo je bolje da legnete približno kada i inače, a ujutru izađete na dnevnu svetlost i narednih dana zadržite uobičajen ritam odlaska na spavanje i buđenja.

A šta treba ručno pomeriti?

Mobilni telefoni, računari i većina pametnih uređaja obično sami pređu na novo vreme ako im je uključeno automatsko podešavanje.

Zato u nedelju proverite uglavnom ono što još uvek zavisi od vas, zidni sat, budilnik, sat na rerni, mikrotalasnoj ili u automobilu.

I zapamtite najjednostavnije pravilo: u jesen kazaljke vraćamo unazad.