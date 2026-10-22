nogi zanemaruju čišćenje glave tuša, iako se na njoj često nakuplja kamenac zbog tvrde vode, što može smanjiti pritisak i povećati potrošnju vode.

Umesto agresivnih sredstava poput izbeljivača ili sirćeta, stručnjaci preporučuju limunsku kiselinu kao efikasno i prirodno rešenje za uklanjanje kamenca – i to brže od sirćeta.

Stručnjakinja za čišćenje Franseska iz "Thoroughly Modern Grandma" savetuje da se tuš-glava odvrne, potopi u činiju sa vrelom vodom i nekoliko kašika limunske kiseline, ostavi da odstoji 10 minuta (ili duže za tvrdokorne naslage), zatim dobro ispere hladnom vodom i osuši.

Limunska kiselina je prirodan spoj iz citrusnog voća i lako se može kupiti u prodavnicama.

Ima jak efekat zbog niskog pH, pa efikasno uklanja kamenac, rđu i buđ – i pri tom je nežna prema materijalima.

Pre upotrebe se savetuje test na neupadljivom delu, jer je kiselina jaka.

Ovaj metod je brz, prirodan i ne oštećuje tuš, a ostavlja ga čistim i funkcionalnim, izvor britanski Ekspers.



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