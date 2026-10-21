Tablete za mašinu za sudove sadrže enzime i surfaktante koji efikasno uklanjaju masnoću, ostatke hrane i neprijatne mirise sa površina. Ova svojstva čine tablete za mašinu za sudove efikasnim za čišćenje prljavog posuđa i pribora, ali takođe znače da njima možete čistiti i druge stvari u svom domu.

Tablete za mašinu za sudove najbolje deluju na masnoću i pojedine naslage sapuna, dok mogu biti manje efikasne na kamencu u zavisnosti od tvrdoće vode i vremena delovanja, a ne bi ih trebalo koristiti na osetljivim površinama ili onima koje se lako grebu.

Stručnjaci za čišćenje su podelili neočekivane predmete koje možete očistiti u svom domu pomoću tablete za mašinu za sudove.

Aspirator

Kapsule za mašinu za sudove napravljene su sa enzimima koji pomažu u razgradnji masti, ulja i zapečenih ostataka hrane, što ih čini pametnim izborom za odmašćivanje aspiratora. Da biste to uradili, odlomite mali komad kapsule i rastvorite ga u kanti tople vode. Umočite krpu ili sunđer u rastvor, nežno prebrišite površinu i isperite čistom vodom. Ako koristite ovu metodu na svom aspiratoru, izbegavajte abrazivne žice ili žice za ribanje, jer mogu izgrebati staklo i metal, kaže Alisa Sokolovski, predsednica i ko-izvršna direktorka kompanije „AspenClean“ za sajt Martha Stewart.

Vrata tuš kabine

Na staklenim vratima tuš kabine s vremenom se mogu nakupiti naslage sapuna i mrlje od tvrde vode. Tableta za mašinu za sudove može pomoći u razgradnji ovih tvrdokornih naslaga. Pomešajte tabletu sa vodom kako biste napravili pastu, a zatim je nanesite direktno na vrata kružnim pokretima. Ostavite da odstoji nekoliko minuta, zatim istrljajte neabrazivnim sunđerom i temeljno isperite, kaže stručnjak za čišćenje Beki Rapinčuk.

Kante za smeće

Surfaktanti i odmašćivači u tabletama za mašinu za sudove mogu ukloniti prljavštinu, ostatke hrane i neprijatne mirise iz plastičnih i metalnih kanti za smeće, kaže Sokolovskijeva. Za ovo rastvorite tabletu u kanti vruće vode i sipajte rastvor u kantu za smeće. Ostavite da se natapa 30 minuta do jednog sata, lagano trljajući ako je potrebno. Temeljno isperite kantu za smeće i ostavite je da se osuši na vazduhu. Izbegavajte ovu metodu na drvenim, pletenim ili ofarbanim kantama, dodaje ona.

Rešetke za rernu

Ako na rešetkama za rernu imate zapečenu masnoću i čestice hrane kojih se običan deterdžent i voda ne mogu rešiti, pokušajte da upotrebite tabletu za mašinu za sudove da ih razgradite.

„Stavite rešetke u korito ili čistu kadu sa vrućom vodom i tabletom, ostavite ih da se natapaju 30 minuta, a zatim ih istrljajte“, kaže Rapinčukova. „Obavezno ih dobro isperite pre nego što ih vratite u rernu.“

Hidromasažna kada

Hidromasažne kade nude iskustvo nalik spa-centru kod kuće, ali česta upotreba može dovesti do toga da se u mlaznicama nakupe klice, naslage sapuna i prljavština. Da biste uklonili ove naslage pomoću tablete za mašinu za sudove, Rapinčukova kaže da napunite kadu vrućom vodom tik iznad mlaznica, a zatim dodate tabletu.

„Kada se rastvori, pustite mlaznice da rade pet do 10 minuta“, kaže ona. „Ovo će prodreti u mlaznice i cevi i dubinski očistiti kadu.“ Ispustite vodu iz kade i ponovo je napunite hladnom vodom, pa ponovo pustite mlaznice još pet do 10 minuta. Ponavljajte postupak dok voda ne postane potpuno čista.

Drobilica za kuhinjski otpad

Iako tableta za mašinu za sudove neće otčepiti blokade niti ukloniti tvrdokornu masnoću iz drobilice za otpad, ona može razgraditi preostale neprijatne mirise hrane. „Ubacite tabletu i pustite vruću vodu kako biste očistili i osvežili drobilicu za otpad“, kaže Rapinčukova.

Fuge na pločicama

Ako fuge na vašim pločicama izgledaju prljavo ili su promenile boju, pokušajte da upotrebite tabletu za mašinu za sudove kako biste im vratili nekadašnju besprekornu lepotu. Pomešajte tabletu sa vodom kako biste napravili pastu, a zatim je nanesite na linije fuga. Ostavite mešavinu da odstoji pet do 10 minuta, a zatim istrljajte fuge četkom. Prvo testirajte na malom, neupadljivom mestu kako biste bili sigurni da neće promeniti boju fuga, i izbegavajte korišćenje ove metode na fugama u boji.

Sudopere od nerđajućeg čelika

Uklonite laganu masnoću, ostatke deterdženta i nakupljenu hranu sa svoje sudopere od nerđajućeg čelika pomoću tablete za mašinu za sudove. Rastvorite tabletu u toploj vodi, nanesite je na sudoperu mekim sunđerom i trljajte u smeru teksture metala. Temeljno isperite sudoperu i odmah je osušite kako biste sprečili nastanak mrlja od vode, kaže Sokolovska. Izbegavajte ovu tehniku na kompozitnim sudoperama, kao i onim od granita ili prirodnog kamena.

Kanalice za prozore ili vrata

Enzimi i surfaktanti u tabletama za mašinu za sudove pomažu u labavljenju zarobljene prljavštine, prašine i naslaga iz kanalica i vođica za prozore ili vrata, kaže Sokolovska. Rastvorite mali komad tablete u šolji tople vode, pa umočite staru četkicu za zube u rastvor. Istrljajte vođice, a zatim prebrišite vlažnom krpom i dobro osušite to područje.

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