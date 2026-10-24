Idealna telesna težina nije važna samo zbog izgleda već može da pruži i određene informacije o zdravstvenom stanju.

Mnogi se i dalje oslanjaju na tradicionalne proračune, ali postoje različite formule koje procenjuju odgovarajuću telesnu težinu na osnovu visine i godina.

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Kako izračunati idealnu telesnu težinu

Da li ste se ikada zapitali koliko bi trebalo da imate kilograma u odnosu na svoju visinu i godine?

Jedan od najpoznatijih pokazatelja je indeks telesne mase, poznat kao BMI. Ipak, stručnjaci ističu da on predstavlja samo okvirnu procenu i da ne može samostalno da pruži potpunu sliku o zdravstvenom stanju.

BMI se izračunava tako što se telesna težina u kilogramima podeli kvadratom visine izražene u metrima. Vrednost manja od 18,5 ukazuje na pothranjenost, dok BMI od 40 i više ukazuje na tešku gojaznost.

BMI ipak ne daje potpunu sliku o telesnoj građi i zdravstvenom stanju, jer ne uzima u obzir sve individualne karakteristike. Zbog toga se često pominje Krefova formula, koja u proračun uključuje visinu, godine i tip telesne građe.

Ova metoda nudi okvirnu procenu telesne težine kojoj možete težiti, ali ne predstavlja univerzalno pravilo niti garantuje idealnu liniju. Na telesnu težinu utiču i mišićna masa, raspored masnog tkiva, genetika i opšte zdravstveno stanje.

Krefova formula razlikuje tri tipa telesne građe

Prema ovoj metodi, razlikuju se osobe prosečne, srednje i sitne telesne građe, a za svaki tip koristi se poseban proračun.

Izračunavanje težine za prosečnu telesnu građu

Formula glasi: visina u centimetrima umanjena za 100, uvećana za desetinu godina starosti, a zatim pomnožena sa 0,9.

Na primer, ako ste visoki 165 centimetara i imate 30 godina, proračun izgleda ovako: ((165 minus 100) plus (30 podeljeno sa 10)) puta 0,9. Rezultat je 61,2 kilograma.

Izračunavanje težine za srednju telesnu građu

Kod osoba srednje telesne građe koristi se ista formula, a dobijeni rezultat dodatno se množi sa 1,1.

Ako ste visoki 165 centimetara i imate 30 godina, računica je sledeća: ((165 minus 100) plus (30 podeljeno sa 10)) puta 0,9 puta 1,1. Dobijeni rezultat iznosi 67,32 kilograma.

Izračunavanje težine za sitnu telesnu građu

Za osobe sitnije građe primenjuje se ista početna formula, ali se rezultat množi sa 0,9.

U slučaju osobe visoke 165 centimetara i stare 30 godina, proračun glasi: ((165 minus 100) plus (30 podeljeno sa 10)) puta 0,9 puta 0,9. Rezultat iznosi 55,08 kilograma.

Važno je imati u vidu da su ovo samo okvirne procene. Krefova formula nije naučno potvrđena kao pouzdan način za određivanje idealne telesne težine, pa rezultate ne treba posmatrati kao obavezne ciljeve.

Obim struka može da otkrije važne informacije o zdravlju

Osim telesne težine, obim struka predstavlja koristan pokazatelj rasporeda masnog tkiva. Kada je obim struka manji od polovine telesne visine, to se uglavnom smatra povoljnim pokazateljem. Veći obim može ukazivati na povećanu količinu masnog tkiva u predelu stomaka, što je povezano sa većim rizikom od određenih zdravstvenih problema.

Dodatne informacije pruža odnos obima struka i kukova. Da biste ga izračunali, izmerite obim struka i kukova, a zatim prvu vrednost podelite drugom.

Prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, odnos veći od 0,90 kod muškaraca i 0,85 kod žena može ukazivati na povećan zdravstveni rizik.

Ipak, nijedan pojedinačni pokazatelj nije dovoljan za potpunu procenu zdravlja. Za realniju sliku važno je uzeti u obzir telesnu građu, životne navike, fizičku aktivnost i druge zdravstvene faktore.