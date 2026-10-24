Ovo tradicionalno jelo omiljeno je na domaćim trpezama, naročito tokom hladnijih dana, a uz nekoliko jednostavnih trikova može biti gusto, ukusno i pripremljeno bez klasične zaprške.

Spoj pasulja, povrća i svinjskih rebara daje mu bogat i pun ukus, dok se laganim kuvanjem svi sastojci prožimaju i stvaraju savršeno skladno jelo.

Za postizanje željene gustine nije potrebno koristiti brašno. Dovoljno je da deo kuvanog pasulja izgnječite i vratite u šerpu, čime ćete dobiti kremastu teksturu i sačuvati prirodan ukus jela.

Sastojci:

500 g suvog belog pasulja ili tetovca

1 kg svinjskih rebara

1 veća glavica crnog luka

2-3 čena belog luka

2 šargarepe

1 veza svežeg peršuna

2 lovorova lista

1-2 krompira, po želji

1 kašičica slatke mlevene paprike

2-3 kašike ulja ili svinjske masti

So i biber po ukusu

Suvi začin po želji

Priprema počinje potapanjem pasulja u hladnu vodu, gde treba da odstoji preko noći, najmanje osam sati. Sutradan prospite vodu, ponovo isperite zrna i stavite ih da se kuvaju u svežoj vodi.

Svinjska rebra isecite na manje komade, stavite u šerpu i prelijte hladnom vodom. Kada voda proključa, po potrebi uklonite penu, smanjite temperaturu i ostavite meso da se kuva između 40 i 60 minuta. Važno je da rebra počnu da omekšavaju, ali ne moraju biti potpuno kuvana jer će se kasnije zajedno sa pasuljem dodatno krčkati.

U međuvremenu sitno iseckajte crni luk, šargarepu narežite na kolutove, a beli luk usitnite. Na zagrejanom ulju ili masti najpre prodinstajte crni luk dok ne omekša, a zatim dodajte šargarepu. Posle nekoliko minuta umešajte beli luk i mlevenu papriku. Sve kratko promešajte i sklonite sa vatre kako paprika ne bi zagorela i dobila gorak ukus.

U veću šerpu stavite oceđeni pasulj, dodajte pripremljeno povrće i svinjska rebra, pa sve prelijte vodom ili delom tečnosti u kojoj se kuvalo meso. Ubacite lovorov list i pobiberite po ukusu. Ako želite još gušće i zasitnije jelo, možete dodati i krompir isečen na manje komade, koji će tokom kuvanja doprineti kremastoj teksturi pasulja.

Pasulj kuvajte na tihoj vatri još 45 do 60 minuta, sve dok zrna ne omekšaju. Tokom kuvanja povremeno proveravajte količinu tečnosti i, ukoliko je potrebno, dolijte malo tople vode kako bi se jelo ravnomerno kuvalo.

Kada pasulj bude gotov, izvadite nekoliko kašika zrna i izgnječite ih viljuškom ili kašikom. Vratite ih u šerpu, dobro promešajte i ostavite da se sve zajedno krčka još desetak minuta. Ovaj jednostavan trik učiniće jelo gušćim i kremastijim, bez potrebe za dodavanjem brašna.

Pred sam kraj probajte pasulj i po potrebi dodajte so, imajući u vidu da dimljena svinjska rebra već mogu sadržati dovoljno soli. Pre serviranja pospite ga sveže seckanim peršunom, koji će doprineti svežini i dodatno upotpuniti ukus.

Domaći pasulj najlepši je dok je topao, poslužen uz parče svežeg domaćeg hleba, kiselu papriku ili salatu od kiselog kupusa. Ako vam ostane i za naredni dan, možete očekivati još bogatiji ukus jer će se svi sastojci tokom stajanja dodatno prožeti.

Uz kvalitetna svinjska rebra, dobro skuvan pasulj i malo strpljenja, dobićete ukusan i zasitan domaći ručak koji podseća na tradicionalnu kuhinju. Sve to bez klasične zaprške, uz jednostavan trik koji jelu daje savršenu gustinu.