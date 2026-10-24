Kada se slava približi, uvek ima još nešto da se pripremi, a slavska tacna sa sitnim kolačima neizostavan je deo svake svečane trpeze. Sitni slavski kolači bez pečenja idealno su rešenje kada želite da goste počastite raznovrsnim poslasticama, a da pritom ne provedete mnogo vremena u kuhinji.

Od jedne osnovne smese možete pripremiti čak pet različitih vrsta kolača i tako dobiti bogatu i šarenu tacnu. Potrebno je svega nekoliko sastojaka i malo vremena, a rezultat je ukusno posluženje koje će upotpuniti slavsku trpezu i učiniti druženje uz kafu još lepšim.

Osnovna smesa za pet vrsta kolača

Sastojci

950 g mlevenog keksa

300 g šećera u prahu

390 ml mleka

410 g maslaca ili margarina

2 kesice vanilin šećera

Priprema

Maslac ili margarin ostavite da omekša na sobnoj temperaturi, a zatim ga pomešajte sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Dodajte mleveni keks i postepeno ulivajte mleko, sve vreme mešajući dok ne dobijete glatku i kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje kolača.

Osnovnu smesu podelite na pet približno jednakih delova. Kako bi sve vrste kolača bile ujednačene, najbolje je da koristite kuhinjsku vagu i tako odmerite potrebnu količinu za svaki deo.

Bajadera kuglice i kokos kuglice

Bajadera kuglice

U prvi deo smese dodajte 120 g mlevenih oraha i dobro promešajte kako bi se sastojci ravnomerno sjedinili. Od pripremljene mase oblikujte kuglice veličine oraha i poređajte ih na papir za pečenje.

Za čokoladnu glazuru otopite 100 g crne čokolade sa dve kašike ulja. Prelijte kuglice pripremljenom glazurom i stavite ih u frižider da se čokolada potpuno stegne.

Kokos kuglice

U drugi deo osnovne smese umešajte 50 g kokosa i dobro sjedinite sastojke. Od dobijene mase oblikujte kuglice, a zatim svaku uvaljajte u preostalih 30 g kokosa. Ostavite ih u frižideru da se stegnu i poprime čvršći oblik.

Rum gnezdašca i gnezdašca sa lešnicima

Rum gnezdašca

U treći deo smese dodajte 70 g otopljene crne čokolade i jednu kašiku arome ruma. Sve dobro izmešajte, pa oblikujte kuglice. Prstom ili drškom varjače napravite udubljenje u sredini svake kuglice kako biste dobili oblik malih gnezda.

Za pripremu fila skuvajte jednu kesicu čokoladnog pudinga sa 220 ml mleka, prateći uputstvo za pripremu gušćeg fila. Ostavite puding da se potpuno ohladi uz povremeno mešanje, a zatim njime pažljivo napunite pripremljena gnezdašca.

Gnezdašca sa lešnicima

U četvrti deo osnovne smese dodajte 70 g mlevenih lešnika i 100 g otopljene mlečne čokolade. Sve dobro sjedinite, oblikujte gnezdašca, a zatim ih uvaljajte u 50 g mlevenih lešnika kako bi dobila lep izgled i bogatiji ukus.

Za fil skuvajte jednu kesicu pudinga od vanile sa 220 ml mleka, prema uputstvu za pripremu gušćeg fila. Kada se puding potpuno ohladi, napunite njime pripremljena gnezdašca.

Važno je da fil bude potpuno hladan pre punjenja kolača. Ako ga upotrebite dok je još topao, može da omekša smesu i dovede do gubitka oblika kolača.

Čokoladni kokos rolat za kraj slavske tacne

Sastojci za tamni deo

Peti deo osnovne smese

1 kašika kakaa

110 g mlevenih lešnika

80 g otopljene crne čokolade

Sastojci za beli sloj

120 g omekšalog maslaca ili margarina

70 g šećera u prahu

60 g kokosa

Priprema

U peti deo osnovne smese dodajte kakao, mlevene lešnike i otopljenu crnu čokoladu. Sve dobro sjedinite, a zatim smesu stavite između dva papira za pečenje i razvucite u pravougaoni oblik.

Za beli sloj umutite omekšali maslac ili margarin sa šećerom u prahu, pa dodajte kokos i promešajte dok ne dobijete ujednačen fil. Pripremljeni beli sloj ravnomerno rasporedite preko tamne smese.

Pomoću donjeg papira za pečenje pažljivo uvijte sve u rolat, vodeći računa da bude čvrsto oblikovan i ravnomeran. Umotajte ga u papir i ostavite u frižideru nekoliko sati, dok se potpuno ne stegne.

Kada rolat postane dovoljno čvrst, isecite ga oštrim nožem na jednake kolutove. Tako ćete dobiti dekorativne kolače sa lepim spojem čokolade i kokosa, koji će upotpuniti slavsku tacnu i zaokružiti izbor od pet različitih poslastica.