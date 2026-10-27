Prelepa glumica kolumbijskog porekla i dalje važi za jednu od najzgodnijih žena na svetu iako ima 54 godine.

Mnogi misle da se iza njenog lepog izgleda kriju rigorozne dijete i naporni treninzi, ali istina je potpuno drugačija. Sofija tvrdi da nije pristalica strogih režima ishrane, već da liniju održava jednostavnim pravilom: umerenost u svemu.

“Ne previše hrane, ne previše vežbanja, ničega previše. Sve umereno”, izjavila je jednom prilikom.

Sofija Vergara svaki dan započinje istim doručkom koji joj daje energiju i održava vitku liniju. Jede ovsene pahuljice sa grčkim jogurtom, čia semenkama, orasima i borovnicama, kombinaciju koja sadrži zdrave masti, proteine i vlakna.

Zgodna glumica za ručak bira nemasne proteine poput ribe i piletine, uz obilje sveže salate.

Večera je jednostavna, sastoji se od integralnog pirinča, barenog povrća i nemasnog mesa.

Sofija priznaje da ima jednu manu – teško odoleva desertima.

“Još uvek pokušavam da otkrijem kako da ne pojedem nešto slatko posle ručka ili pred spavanje”, rekla je iskreno glumica.

Njena filozofija je jednostavna: ako ponekad pretera, ne kažnjava sebe i ne oseća grižu savesti, jer zna da je ravnoteža ključ dugoročne forme i sreće.

Pored ishrane, Sofija se oslanja na umerenu fizičku aktivnost. Voli duge šetnje i pilates, ali ne trenira svakodnevno: “Ne volim da vežbam previše. Više volim da šetam, plešem, igram se sa psom”.

Zahvaljujući zdravoj rutini Sofija Vergara i u šestoj deceniji izgleda kao boginja.

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