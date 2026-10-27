Pranje posteljine ključno je za održavanje higijene. Stručnjaci preporučuju pranje posteljine bar jednom nedeljno, a pravilna nega zavisi od materijala i temperature vode.

Prema stručnjacima za čišćenje iz firme „Fantastic Services“, pranje u mašini na pogrešnoj temperaturi može omogućiti milionima grinja da se razmnožavaju u posteljini. Tokom noći, posteljina skuplja mrtve ćelije kože, telesna ulja, znoj, pa čak i bakterije i viruse. Međutim, grinje predstavljaju jednu od najvećih briga.

"Grinje žive isključivo na mrtvim ćelijama kože i razmnožavaju se u krevetima i posteljini. Imaju ih gotovo sva domaćinstva, a ako se ne tretiraju, njihov broj može dostići nekoliko hiljada", upozorili su stručnjaci.

Srećom, redovno pranje može držati pod kontrolom grinje, ali samo ako se pravilno izvodi.

Najbolja temperatura za pranje posteljine je između 30 i 40 stepeni. Ovaj temperaturni raspon efikasno čisti posteljinu, a istovremeno sprečava oštećenje tkanine. Međutim, proveravanje pojedinačnih oznaka za negu je važno jer neki materijali mogu zahtevati niže ili više temperature.

Važno je da mašina nije preopterećena, jer posteljina postaje čista samo ako ima dovoljno prostora za kretanje.

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