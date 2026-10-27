Ejmi Poler je jednom rekla za „ER“ (televizijski fenomen devedesetih čiji je ogroman fan): „Dođeš zbog Klunija, ostaneš zbog Noe Vajlija.“

Tako nije bilo nikog boljeg da saopšti vest da je Noa Vajli proglašen za najse**ipilnijeg muškarcem na svetu za 2026. godinu od Emi Poler, koja je otkrila njegovu naslovnicu u jednoj epizodi svog podkasta „Good Hang“ neposredno pre nego što im se Vajli pridružio u studiju.

Polerova, koja je priznala da je odgledala celu seriju od početka do kraja bar tri puta i rekla Katrin Han da će deo njihovog intervjua u podkastu „Good Hang“ iskoristiti da nadoknadi propušteno u Vajlijevoj novoj hit seriji „The Pitt“, našalila se sa Vajlijem da je imala dugogodišnji poziv da gostuje u podkastu, ali joj je rečeno da je čekao pod jednim uslovom.

„Pokušavam da te dovedem [u emisiju] već veoma dugo“, rekla je ona. „Čula sam od tvojih ljudi da si odbijao da dođeš dok ne budeš izabran za najse**iplnijeg muškarca.“

„Trebalo mi je nešto kredibilno o čemu bih pričao!“, odgovorio je uz smeh.

„Pretpostavljam da mi je prvo pitanje: Džonatan Bejli je bio to prošle godine. Po čemu će se vaša administracija razlikovati?“, upitala je Polerova. „Šta ćete uraditi drugačije u odnosu na Bejlijevu administraciju?“

„Zaista sam razočaran onim što je urađeno na međunarodnom planu“, našalio se Vajli povodom izbora britanskog najse**ipilnijeg muškarca na svetu za 2025. godinu. „Moja administracija će zaista postrožiti kontrolu nad granicama lepote.“

Naravno, Polerova nije jedina koja gaji dugogodišnju naklonost prema bivšem dr Džonu Karteru jer su njegove kolege Džordž Kluni, Erik La Sal i Entoni Edvards devedesetih godina bili na naslovnoj strani magazina „People“ u izdanju posvećenom se**i muškarcima iz serije „ER“ (a Kluni je kasnije dva puta proglašen za najseksi muškarca na svetu). Ali bez obzira na to koliko dugo je već zaslužio sopstvenu pobedu, ona je ipak imala nekoliko saveta za Vajla o tome kako da najbolje iskoristi svoju vladavinu.

Nakon anegdote u kojoj je Vajli govorio o svojoj ozbiljnosti i sklonosti ka potpunom fokusiranju (za šta je smatrao da nekima može delovati odbojno), Polerova mu je posavetovala: „Ako si već najse**ipilniji muškarac, ne možeš to da radiš! Moraš da izlaziš među ljude!“

„Šon Koneri i Denzel, ti se**i muškarci prošlih vremena, prezrivo bi me gledali!“, našalio se on. „Trebalo je više da treniram za ovo! Ne postoji priručnik, nema pravila.“

Razgovor

Vajli i Polerova su u podkastu podelili brojne zajedničke kulturološke tačke, uključujući dosta prisećanja na seriju „ER“ i neke od predloga Emi Poler kako da se malo olakša život njegovog namučenog lika dr Robija u seriji „The Pitt“ („Ako već prikazujete toliko [krvi i užasa], svaki put kada to uradite, morate da dobijete bar malo maženja i ljubljenja“). Oboje su se složili da im je ljubaznost osnovni princip i na snimanju i u životu.

Tako je sve što je još ostalo da se sazna (bar za Emi Poler) kako će Vajlove kolege, „se**i muškarci iz serije ER“, reagovati kada čuju vest. Vajli je dao predviđanje za Klunija: „Mislim da će biti pobornik zabave i da će se, nadam se, osećati kao ponosni tata, pošto sam ušao u godine sa sedom kosom“, rekao je za People.

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