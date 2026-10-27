Ove sezone pažnju privlači prostrana torba sa preklopom, inspirisana čuvenim modelom modne kuće Šanel.

Sa hladnijim danima i sadržaj torbe postaje bogatiji. Uz novčanik, telefon i ključeve, tu su kišobran, rukavice, krema za ruke i još poneka sitnica za koju u maloj torbi često nema mesta.

Zato će se mnogima dopasti povratak većih modela. Među njima se posebno izdvojila mekana torba sa preklopom i lancem, koja podseća na čuveni Šanelov model 2.55.

Poznati oblik u opuštenijem izdanju

Dok su prethodnih sezona bile popularne torbe čvrstih stranica i pravilnih oblika, sada se sve češće nose modeli od mekane kože i antilopa. Oni nemaju tako strogu formu, pa pri nošenju dobijaju prirodne nabore i deluju ležernije.

Inspiracija je legendarna torba Šanel 2.55, koju je Gabrijela Šanel kreirala 1955. godine. Kreativni direktor modne kuće Matje Blazi predstavio je njenu mekšu, opušteniju verziju, a slični modeli pojavili su se i kod drugih brendova.

To znači da za ovaj izgled ne morate da posegnete za dizajnerskom torbom. Dovoljno je da potražite model sa preklopom, mekom formom i lancem ili kaišem koji vam odgovara.

Dovoljno mesta za sve što vam treba

Velika prednost ove torbe je njena praktičnost. Za razliku od minijaturnih modela u koje jedva staje telefon, u veću torbu možete da spakujete sve što vam je potrebno tokom dana.

Na modnim fotografijama često se nosi pomalo nehajno, sa labavo spuštenim preklopom. Ipak, ako se vozite gradskim prevozom ili šetate kroz gužvu, slobodno je zakopčajte. Mekana forma će i tada izgledati lepo, a stvari će vam biti sigurnije.

Kako da je uklopite?

Ovaj model ne morate da čuvate samo za svečane prilike. Lepo će izgledati uz ravne farmerke, džemper i dugačak kaput, ali i uz pantalone, košulju i sako.

Možete ga nositi i uz kožnu jaknu, bomber jaknu ili perjanu jaknu. Veća torba posebno dobro pristaje uz zimske kapute i slojevite kombinacije.

Kada birate veličinu, razmislite šta svakodnevno nosite. Model srednje veličine biće dovoljan ako volite manje torbe, dok će vam prostranija verzija više odgovarati ako u njoj držite sve „za svaki slučaj“.

Pored crne, ove sezone vredi pogledati i modele u karamel, teget, bordo, maslinastoj ili sivo-bež boji. Mekana glatka koža i antilop lako se uklapaju u svakodnevne kombinacije, dok će lakovana koža sa krokodilskom teksturom dati nešto upečatljiviji izgled.